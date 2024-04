Bastia : Le cimetière de l’Ondina bientôt rendu aux familles

Plusieurs phases donc qui consisteront en la remise en état des murs de soutènement existants. Compte tenu de l’état dégradé de certains murs, ceux-ci seront abandonnés et de nouveaux systèmes de soutènement seront installés. « On procédera par injection de béton, renforcement ou installation d’armatures, de treillis, d’ancrages. Le béton utilisé sera traité de façon qu’il ait un aspect esthétique. La circulation dans le cimetière sera revue et plus souple. Il y aura de nouveaux aménagements avec des murs moins hauts, des cheminements, des murs habillés et des plantations ». » souligne F. Siaud.



Les solutions techniques de confortement et de réparation auront un impact certain sur l’aspect visuel du site, aussi bien vis - à- vis de son environnement proche, pour les usagers, que vis-à-vis de son environnement lointain. Un effort particulier a ainsi été porté pour permettre une intégration optimale de l’aménagement dans son environnement proche et lointain et offrir aux Bastiais un lieu paisible et adapté au recueillement. « Dans quelques jours, début mai, nous lancerons ces travaux d’envergure destinés à réhabiliter et sécuriser intégralement les lieux » souligne Pierre Savelli. «Durant ces travaux, aucune concession ne sera déplacée et au 1er trimestre 2026 le cimetière sera rendu aux familles, aux Bastiais ».

«Au bout de 9 années de douleur, de travail de divers services de la mairie, d’études, vont bientôt débuter des travaux qui rendront aux familles le cimetière » soulignait ce lundi matin sur place Pierre Savelli, le maire de Bastia, entouré d’adjoints et des services techniques.Alors que le cimetière est en construction depuis 2011, un sinistre intervient en avril 2013. Une partie d’un mur de soutènement situé sur le haut du futur cimetière s’effondre. Si le mur est reconstruit, d’autres malfaçons apparaissent sur le site début mars 2015, soit quelques mois après la réception des travaux. « A cette époque, nous avons dû contacter les familles. Un moment très douloureux à vivre dans un dossier qui s’avérait un échec, une catastrophe humaine, économique, politique » déclare Pierre Savelli. Une longue bataille judiciaire aussi qui trouvait son épilogue en octobre 2023. En 2018, le maire Pierre Savelli avait déposé plainte contre X pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui.Des experts contestaient la solidité du béton utilisé durant les travaux. Si en 2022 la chambre de l'instruction concluait à un non-lieu, sur le plan administratif la ville obtenait 14 millions d'euros d'indemnisation de la part des assureurs des entreprises de construction du cimetière de l’Ondina. Le marché de maîtrise d’œuvre relatif aux travaux de remise en état a été attribué au groupe de conseil, d'ingénierie et de gestion de projet ARTELIA. «Les travaux se feront en plusieurs parties en commençant par les murs du haut et en finissant par ceux du bas » explique Frédéric Siaud, maître d’œuvre d’Artelia. « Tout sera fait pour permettre une bonne circulation durant ces travaux car nous utiliserons des machines spécifiques utilisées par des entreprises spécialisées ».