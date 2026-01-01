Cinq nouveaux sapeurs-pompiers volontaires rejoignent le centre de secours de Luri

Cette intégration s’est déroulée dans un cadre solennel, en présence du porte-drapeau de l’unité, symbole fort des valeurs de courage, de solidarité et de dévouement portées par les sapeurs-pompiers. Le Capitaine Stéphane Gherardi, chef du centre de secours de Luri, était présent aux côtés de son adjoint, l’adjudant-chef Vincent Touret, tous deux très investis dans l’encadrement, l’accompagnement et la transmission auprès des volontaires.





À travers ces nouvelles affectations, c’est tout le rôle essentiel des centres de secours ruraux qui se trouve une nouvelle fois rappelé. À Luri, comme dans de nombreuses communes du territoire, les sapeurs-pompiers volontaires assurent une mission de proximité indispensable, souvent dans des conditions exigeantes, avec un sens du devoir et une disponibilité exemplaires. Leur action, discrète mais constante, constitue un pilier fondamental de la sécurité et de la cohésion sociale du Cap-Corse.





La cérémonie s’est déroulée en présence de Thomas Kupisz, sous-préfet de Corte, représentant le préfet de la Haute-Corse, soulignant ainsi l’attention portée par l’État à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et au rôle essentiel des centres de secours de proximité. Elle a également été marquée par l’attachement sincère porté aux unités rurales par le président du service d’incendie, Hyacinthe Vanni, et le directeur de l’établissement, le contrôleur général Pierre Pieri, qui ont coprésidé cet événement. Tous trois ont tenu à adresser leurs vœux les plus chaleureux aux 85 sapeurs-pompiers volontaires recrutés, saluant leur engagement au service des territoires et rappelant combien des centres comme celui de Luri incarnent l’esprit de solidarité, de disponibilité et de service public au plus près des habitants.





Au-delà de l’accueil de ces cinq nouveaux volontaires, cette cérémonie particulièrement réussie, aura été l’occasion de rendre un hommage appuyé à l’ensemble des femmes et des hommes comme ceux du centre de secours de Luri, dont le mérite, l’investissement et le professionnalisme renforcent chaque jour le lien de confiance qui les unit à la population locale.