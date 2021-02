Campus AgriCorsica : un chantier pédagogique pour se former à la sécurité en exploitation forestière

Les 4 étudiants et 12 apprentis du Campus Agri Corsica Sartè ont été mis en conditions réelles sur une coupe d'éclaircie de pins maritimes.Objectif ?Former les futurs techniciens en BTSA à l'organisation et à la conduite en sécurité d'un chantier d'exploitation forestière.Ils ont été, tour à tour, bûcherons, conducteurs du tracteur avec le treuil de débusquage, chefs de chantier et sauveteurs secouristes du travail lors de simulation d'accident.Pour les futurs ouvriers qualifiés des espaces verts et de la forêt en CAPA, au bûcheronnage et à la conduite du tracteur en sécurité, les enjeux de cette formation, en situation réelle, sont très importants.Dans leur futur métier il auront, en effet, à encadrer ces activités d'exploitation forestière qui se caractérise par le plus fort taux de fréquence d'accident du travail (80 Accidents du Travail par millions d'heures travaillées).Avec l'appui de la commune de Sartène, et plus particulièrement du maire, Paul Quilichini, qui a mis à disposition cette parcelle, et l'accord de Toussaint Nicolaï, vice- président du CRPF de Corse qui a autorisé le stockage les bois sur son terrain, les étudiants etapprentis ont été confrontés à des conditions réelles de travail durant une semaine.Les bois de Pin maritime devrait être vendu à la SEM Corse-Bois-Energie pour alimenter des réseaux de chaleur.