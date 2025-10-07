Sartène : un important exercice de sécurité civile ce jeudi

Pas de panique si vous recevez une alerte sonore sur votre téléphone portable ce jeudi matin à Sartène et dans ses alentours. La préfecture de Corse-du-Sud procédera à un exercice de sécurité civile afin de tester le dispositif d’alerte aux populations FR-Alert dans le cadre d’un scénario d’« exercice nombreuses victimes » (NOVI). Les habitants et les personnes de passage dans la zone concernée pourront ainsi recevoir une notification sur leur téléphone portable. Le message portera la mention explicite « Exercice Exercice Exercice » afin d’éviter toute inquiétude.
Organisé en collaboration avec l’Académie de Corse, l’exercice se déroulera à partir de 9h30 à la cité scolaire Georges-Clémenceau de Sartène. La matinée sera consacrée à la simulation préfectorale, mobilisant la préfecture, la gendarmerie, le SIS 2A, le SAMU, l’Académie de Corse et la commune de Sartène. L’après-midi sera dédiée à la prévention, avec un plateau installé au sein de la cité scolaire et la présentation des métiers de la sécurité. Des stands et ateliers seront proposés aux élèves avec la participation de plusieurs partenaires comme l’armée (CIRFA), la MAIF, la Gendarmerie et le SIS 2A.
Pour rappel, le dispositif FR-Alert permet aux autorités d’envoyer instantanément des notifications ciblées sur les téléphones mobiles présents dans une zone géographique donnée. Le message, accompagné d’un signal sonore spécifique, est reçu même si le téléphone est en mode silencieux. Aucune installation préalable n’est nécessaire. Les alertes informent sur la nature du danger, sa localisation et les consignes à suivre.
Ce jeudi, aucun danger réel n’est à craindre pour la population. Ce test vise à évaluer la performance du dispositif FR-Alert et à améliorer la coordination des services mobilisés en cas de situation d’urgence. « Ce test nous permet d'améliorer notre capacité à vous protéger en cas de situation d'urgence réelle », appuie la préfecture de Corse-du-Sud.
