"Alerte extrêmement grave" : pourquoi vous avez reçu une alerte tsunami stridente par SMS ?

Aucune action n’est sollicitée de la population



Durant l’exercice, la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud rappelle qu’aucune action ou réaction de population n’est exigée et rappelle qu'il est fortement déconseillé de solliciter les forces de l'ordre, les services de secours, ou les standards téléphoniques des préfectures et mairies concernées. De plus, la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux était à éviter. Pour informer la population et la sensibiliser, des messages de début et de fin d'exercice ont été publiés sur les réseaux sociaux des préfectures concernées le vendredi 19 janvier au matin.



L'objectif premier de cet exercice, on le rappelle, est de préparer la population aux mesures de sécurité en cas de menace tsunami.