Stade de Furiani : des dégradations pour la "der"

"Hier, le stade Armand Cesari a accueilli son dernier match avant les travaux de modernisation et la fermeture temporaire de la tribune Est. Un moment festif qui avait vocation à permettre au plus grand nombre de profiter des derniers instants dans ce lieu chargé d’histoire" déplore la CAB dans un communiqué qui fustige des dégradations, tout aussi inacceptables qu’incompréhensibles, qui ont été commises après la rencontre, et qui ont nécessité l’intervention du SIS 2B

Pour la communauté d'agglomération de Bastia "ces actes sont totalement contraires à l’esprit qui doit prévaloir dans nos stades, en particulier lors d’un tel moment."