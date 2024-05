Journées portes ouvertes de l’Aéroclub de Bastia Saint-Exupéry : un week-end pour découvrir l’univers de l’aviation

Organisé par l’Aéroclub de Bastia Saint-Exupéry, association à but non lucratif et gérée exclusivement par des bénévoles passionnés, cet événement vise à faire découvrir et à mieux faire connaître l’aviation générale ainsi que l’aviation de loisir au grand public.Les visiteurs auront l'opportunité de rencontrer des pilotes qui partageront leur passion et leur expertise. Les activités prévues comprennent des présentations sur le club, ses activités et les cursus de formation proposés, tels que le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) à destination des collégiens et lycéens, avec des cours dispensés par des bénévoles expérimentés ou certains de leurs professeurs, suivis de deux vols de 30 minutes en place avant.La licence de pilote (PPL ou LAPL), permettant de piloter et de survoler la Corse ainsi que toute l’Europe, sera également mise en avant, une opportunité particulièrement appréciable à Bastia grâce à la proximité de l’Italie. Les amateurs pourront aussi découvrir le vol de nuit et approfondir leur compréhension de l'aviation à travers des ateliers présentant les avions, la mécanique du vol, l’aérodynamique et les instruments de vol.Pour ceux qui rêvent de s'envoler, des vols d'initiation seront disponibles grâce aux « passeports initiation » de la FFA, offrant des sessions de 1h30 ou 3h. Ces vols peuvent être réservés sur le site enviedepiloter.fr