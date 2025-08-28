Sartène : un incendie en cours à Bocca Albitrina

MP le Jeudi 28 Août 2025 à 14:13

Un incendie s'est déclaré ce jeudi aux alentours de 12h30 à Bocca Albitrina, sur la commune de Sartène, indique le Service d'Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A). Trois véhicules des sapeurs-pompiers, un véhicule de la Section d'Intervention Feux de Forêts (SIFF) ainsi que les centres de Sartène et Agosta sont mobilisés sur place et appuyés dans les airs par l'hélicoptère bombardier d'eau et les deux Canadair. "Une habitation est à proximité du feu", selon le SIS 2A qui appelle à éviter la zone.



