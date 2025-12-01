CorseNetInfos
Miss France 2026 : Manon Mateus ne passe pas la sélection des douze demi-finalistes


La rédaction le Samedi 6 Décembre 2025 à 23:05

Ce samedi soir, Miss Corse n’a pas franchi l’étape de sélection des 12 demi-finalistes.



(Capture d'écran TF1)
(Capture d'écran TF1)

Elle figurait parmi les dix dernières candidates à être présentées. Manon Mateus, Miss Corse 2025, n’a toutefois pas convaincu le jury et n’a pas été retenue parmi les douze demi-finalistes, ce samedi soir à Amiens.

La jeune femme de 23 ans, entrepreneuse, a lancé son premier projet à 19 ans, une gelateria ambulante qu’elle a entièrement imaginée et conçue seule, a-t-elle raconté dans son portrait en indiquant avoir « une passion pour l’aventure » derrière « son calme apparent ». « Je veux être Miss France pour montrer qu’une femme peut être forte et douce à la fois », confiait celle qui vit à Sartène depuis ses 17 ans. 

Lors du défilé en costumes régionaux, elle est apparue vêtue d’une robe bleue et blanche ornée dans le dos de la testa mora. Intitulé Paghjella, ce costume a été conçu par Manon Fassetta, jeune créatrice et étudiante à l’école de mode Denis Durand, à Grasse.





