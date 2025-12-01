MSL Volley - Le GFC Ajaccio défait à Nice

Nice - GFC Ajaccio : 3-0
Evolution du score : 25/17, 25/17, 25/18
Salle Gianmarchi
500 spectateurs environ
Arbitre : Mrs Stéphane Juan et Mathilde Hayaux du Tilly
Six de départ
Nice : Briggs (libéro), Dulski, Nack Miniyem, Mayo Liberman, Castelnau, Keemink, entraineur : Brice Donat
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Socié puis Lacassie, Le Roux, Bala puis Bouallegue, Patak, Salles puis Neto entraîneur : Frédéric Ferrandez
