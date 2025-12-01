CorseNetInfos
MSL Volley - Le GFC Ajaccio défait à Nice


Patrice Paquier Lorenzi le Samedi 6 Décembre 2025 à 19:12

Le GFCA Volley-Ball s’est incliné nettement ce samedi soir à Nice lors de la 10e journée de MSL. Les Ajacciens ont été défaits 3 sets à 0 face à un concurrent direct pour le maintien et réalise une mauvaise opération au classement général en tombant à la 11e place. Le GFCA enregistre ainsi sa 4e défaite consécutive en championnat et devra absolument rebondir samedi prochain à domicile face à Sète.



Nice - GFC Ajaccio : 3-0
Evolution du score : 25/17, 25/17, 25/18
Salle Gianmarchi
500 spectateurs environ
 
Arbitre : Mrs Stéphane Juan et Mathilde Hayaux du Tilly
 
Six de départ 
Nice : Briggs (libéro), Dulski, Nack Miniyem, Mayo Liberman, Castelnau, Keemink, entraineur : Brice Donat
 
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Socié puis Lacassie, Le Roux, Bala puis Bouallegue, Patak, Salles puis Neto entraîneur : Frédéric Ferrandez





