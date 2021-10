Calvi : un marché des pêcheurs au cœur de la ville

C’est un programme récent et ambitieux que la Ville de Calvi a présenté ce mardi matin. "Aujourd’hui, nous souhaitons éclairer les Calvaises et Calvais sur le projet des marchés" a indiqué ce mardi matin Anthony Albertini, conseiller municipal en charge de l’attractivité économique et commerciale, lors du point presse de prestation des différentes phases qui rythmeront l'avancée des travaux. "Trois phases et trois lieux au cœur de la ville afin de développer le centre ville et valoriser notamment le circuit court" à précisé l'élu avant de rappeler que "ce projet a été voté à l'unanimité, par la majorité et l'opposition lors de sa présentation au conseil municipal de décembre".



La première phase du projet consiste à la création d'un marché des pêcheurs, au pied de la tour du sel. Une seconde phase prévoir par la création d'une place centrale sur le parking des commerçants, capable d'accueillir les producteurs et divers événements culturels et une troisième phase aura pour but l'amélioration des l'embellissement de l'actuel marché couvert et de son quartier.





Du producteur au consommateur



"Le centre ville doit s'élever, devenir plus attractif afin de correspondre au mieux aux attentes des riverains". La première phase consiste à la création d'un marché des pêcheurs situé au pied de la tour du sel, sur le port Calellu,​,où durant toute la semaine ils pourront vendre le fruit de leur pêche. " précise Anthony Albertini. Les emplacements et la structure de ce lieu, dont les travaux ne sont pas encore terminés, seront encadrés par les services des bâtiments de France : 'Les travaux ne sont pas encore terminés. Vont être placés 4 bancs à poissons qui ont été gracieusement offerts pas la ville d'Aiacciu".

Sous une structure aérée couverte par des toiles en forme de voile de bateau, sur un sol sablé doté de bornes électriques, accessible par une zone piétonne pour plus de tranquillité et sécurité. En face de ce marché, le petit jardin dit "du bananier" sera quant à lui embelli afin de devenir une petite place accueillante. "Toute la végétation existante sera mise en valeur" a précisé l'élu.





Une place centrale



La 2ème phase qui devrait voir rapidement le jour consiste à la création d'une place centrale située sur l'actuel parking des commerçants. "Nous prévoyons de créer un lieu qui pourra accueillir les producteurs mais également des événements culturels ainsi que des marchés nocturnes. Ce sera un lieu dédié aux Calvais".

Aménagement du sol en granit, végétalisation de l'espace, et mobilier de qualité : " ce lieu doit devenir un berceau de vie centrale, une suite logique au petit jardin d'enfants qui sera lui aussi amélioré". Le tout sur un point stratégique situé au cœur de ville.





La 3ème partie viendra améliorer le quartier du marché couvert



"Si cher au Calvais, le marché couvert il a toute sa place dans ce projet. Nous proposons ainsi une dynamique entre tous les quartiers qui font la richesse de Calvi". a détaillé l'élu en présentant la troisième phase des travaux qui a pour but l'amélioration des l'embellissement de l'actuel marché couvert et de son quartier.





Un projet à 450 000€



Le montant total du projet s'élève à 450 000€. S'inscrivant dans le programme d'action lancé en octobre 2020, Petites villes de demain, il sera financé à 80% par l'Etat.

Pour l'heure, la coût du marché des pêcheurs s'élève à 50 000 € dont 80% financé par l'Etat. Reste 10 000€ à la charge de la municipalité. "Investir et insuffler une dynamique au cœur de la ville c'est aussi investir en l'avenir. Celui des Calvais et celui de nos enfants. Il doit être considéré comme une plus-value et non comme son contraire" a conclu l'élu.