Bruxelles : Les députés et élus européens font front commun pour défendre la politique de cohésion et la PAC

- Pourquoi cet appel en commun ?

- Nous avons profité de la Semaine des villes et régions pour organiser la réunion annuelle REGI-COTER, la première de cette nouvelle mandature. Avec le député Younous Omarjee, président de la REGI du Parlement européen, nous avons décidé de nous voir régulièrement. Tous les avis, que nous formulons les uns et les autres, s’enrichissent mutuellement et permettent de faire un front commun qui nous rend plus efficaces pour être entendus par le Conseil et la Commission européenne. Le but est notamment d’obtenir de meilleures dispositions et des moyens suffisants pour renforcer la politique de cohésion.



- Etes-vous inquiets ?

- Oui ! Nous sommes inquiets parce que nous sommes en pleine négociation du budget européen et qu’il nous semble que celui de la cohésion va, de nouveau, pâtir de baisses significatives. Peut-être que le budget global va-t-il légèrement progressé, mais ce n’est même pas sûr ! Nous avons peur que la cohésion et la PAC ne soient les variables d’ajustement de nouvelles compétences que se donne l’Union européenne. Par exemple, l’UE aura un budget de la Défense, va s’occuper de la sécurité aux frontières, d’accueillir plus dignement les réfugiés, va beaucoup augmenter le financement de la Recherche et d’Erasmus… Tout cela à budget constant, voire même en baisse, c’est-à-dire qu’on va puiser dans les autres budgets. Donc, c’est la politique de cohésion qui sera impactée par ce besoin d’alimenter de nouveaux budgets.



- Pourquoi la politique de cohésion serait-elle plus impactée qu’une autre ?

- Elle est relativement contestée par un certain nombre d’Etats-membres, notamment du Nord de l’Europe – Suède, Danemark, Autriche, Allemagne, Hollande… - et un peu la Grande-Bretagne. Ils considèrent que la politique de cohésion n’est que du saupoudrage, qu’on n’en mesure pas exactement les effets, qu’on peut faire aussi bien avec moins, et que les citoyens ne la connaissent pas assez. Sinon il n’y aurait plus d’euroscepticisme en Europe pour la bonne raison que tout le monde devrait savoir que la politique de cohésion, donc les fonds structurels européens, aident les projets partout sur les territoires. Effectivement, peu de gens le savent ! Donc, ces pays considèrent qu’on n’est pas efficace dans le besoin de faire savoir que ces fonds existent et que l’Europe agit au quotidien pour les citoyens.



- Quel niveau de baisse craigniez-vous ? On parle de 10 % ?

- Gunther Oettinger, le commissaire européen chargé du budget, vient de nous annoncer une baisse de 6% sur la cohésion. Pour l’instant, les seuls chiffres, qui circulent, sont les propositions de la Commission européenne. Cela ne veut pas dire qu’on atterrira sur ces chiffres-là. C’est le Conseil européen qui décidera dans des huis-clos, des couloirs, des tractations entre les pays. Les décisions sur le budget ne sont jamais transparentes !



- Quelles seront les conséquences directes pour les citoyens ?

- L’effet de levier sera moindre sur un certain nombre de projets. Les fonds européens permettent de travailler sur la base d’une gouvernance collective, d’une dynamique locale pour monter un projet. Une fois qu’un projet est mûr et qu’il obtient des fonds européens, c’est une garantie de sérieux terrible. Les fonds sont l’amorce d’un budget qui, ensuite, s’accroit avec un tour de table et par un effet levier qui fait intervenir le département, la région sur ses fonds propres, voir d’autres sources de financement. C’est une subvention, pas un instrument financier comme le plan Juncker basé sur un prêt, ce qui demande de la trésorerie pour commencer à travailler et rembourser. Nous instruisons aujourd’hui plus de 100 000 dossiers, il y en aura sans doute un peu moins ou moins d’argent par dossier.



- Younous Omarjee dit que des millions d’emplois dépendent de la politique de cohésion. Sont-ils menacés ?

- Quand on aide les PME à monter en compétence, à se doter d’un meilleur outillage, il est évident qu’on crée des emplois qui sont mis à l’abri de l’économie mondialisée et des concurrences des pays à bas coûts. Cela permet effectivement de préserver des emplois de haute qualité. Une entreprise, qui ne fait pas de Recherche & Développement (R&D), n’est pas concurrentielle sur le marché mondial. Il faut, donc, absolument, que les PME augmentent leur compétitivité et, surtout, leur R&D pour trouver des produits à haute valeur ajoutée.



- La France serait-elle touchée ? Quelles régions seraient particulièrement concernées ?

- La France serait concernée, mais un élément intervient dans le pourcentage de fonds européens que l’on peut mettre sur un projet, c’est le fait d’être classée en région de transition. Il y a trois types de régions en Europe : les régions développées, les régions en transition et les régions les moins développées. Ces dernières bénéficient d’un maximum de fonds avec des financements européens qui peuvent atteindre jusqu’à 80% sur un projet. Les outils statistiques ont montré que la France était un pays où il y avait de très sérieuses inégalités territoriales avec des métropoles riches et des campagnes ou du péri-urbain qui s’appauvrissent. Elle a, donc, été classée en « région en transition », ce qui fait qu’on pourra cofinancer plus fortement nos projets, ce qui atténuera la baisse des crédits. On se retrouvera, au final, avec un volume assez stable. Ceci dit, être classée « en transition » n’est pas une bonne nouvelle ! Seules l’île de France et Rhône-Alpes sont classées en « région développée ». A l’exception des RUP (Régions ultrapériphériques) qui sont classées en « non développée », toutes les autres sont en transition.