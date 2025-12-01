Nanette Maupertuis : « La Corse peut servir de laboratoire dans le cadre du Pacte pour la Méditerranée »

- Dans cette configuration, à quel niveau la Corse est-elle concernée ?

- La Corse, en tant qu’île et par sa position au cœur de la Méditerranée, peut servir de laboratoire. Cela nous a été dit par les responsables du Plan bleu et souligné d’ailleurs à Palerme. Le projet de Pacte pour la Méditerranée de la Commissaire Šuica ne prend pas en compte les îles. J’ai insisté sur ce manque parce que les îles concentrent aujourd’hui tous les défis qui se posent en Méditerranée. Un petit territoire comme le nôtre concentre, à la fois, les effets du changement climatique, les effets démographiques, la question de l’usage des terres, la question identitaire, l’impact des nouvelles technologies et surtout les questions de connectivité qui sont essentielles. Donc, le rôle que peuvent jouer les territoires insulaires, et en particulier la Corse, est d’être en capacité d’expérimenter par exemple de nouvelles techniques de gestion de l’eau et de recyclage. Les îles sont aussi de fabuleux laboratoires pour tester de nouvelles variétés végétales plus résilientes au changement climatique. Enfin, dans les îles en général, les brassages de population font que les sociétés sont a minima biculturelles, - comme nous qui avons une culture corse, une culture française et deux langues -, mais ont très souvent des identités multiculturelles comme à Malte ou en Sicile. Une île est donc un petit territoire particulièrement intéressant où l’on est en capacité de voir quel est le changement global déjà à l’œuvre et où l’on peut faire le lien entre toutes les dimensions de ce changement global.



- En quoi le changement climatique impacte-t-il la connectivité ?

- Le changement climatique n’impacte pas directement la connectivité. La connectivité est une des tendances fortes, tout autant que le changement climatique, dans les évolutions que nous aurons à affronter dans les années qui viennent. Elle a été traitée dans le cadre du Pacte pour la Méditerranée et nous la traiterons dans la prospective que nous faisons pour la Corse. La connectivité est de deux ordres : la connectivité numérique qui est essentielle aujourd’hui et qui fait que la Corse n’est plus une île en tant que telle sur le plan de l’espace numérique mondialisé. Elle apporte des solutions très concrètes sur le plan technologique en matière d’IA (Intelligence artificielle) qui permettent de réguler l’eau et l’usage de certaines ressources. Elle joue aussi sur la localisation des individus et des entreprises, donc l’attractivité de la Corse et la localisation des habitants et des entreprises au sein du territoire dépendent d'elle. C’est à prendre en compte. Deuxième élément de connectivité : la connectivité physique qui fait que nous pouvons être reliés au continent et à toutes les rives de la Méditerranée de manière aisée. C’est fondamental dans le futur.



- C’est-à-dire ?

- En Corse, nous le savons très bien, on a toujours pensé les relations de transports du Sud vers le Nord. Aujourd’hui, le projet que nous portons est un projet de transversalité en Méditerranée. C’est-à-dire mettre en place des connexions aisées avec le continent dans sa partie méditerranéenne, avec l’Italie, la Toscane, la Ligurie, mais aussi la Sardaigne, la Sicile et la Catalogne. Nous avons donc tout intérêt à penser une Méditerranée intégrée et une Corse qui joue un rôle à la fois économique, culturel et scientifique dans cette Méditerranée. La connectivité physique passe par un réseau de transports adapté, que ce soit sur le plan aérien ou maritime. C’est ce à quoi nous nous employons dans les logiques de coopération que nous développons, notamment avec l’Office des transports et avec le programme Interreg.



- La semaine prochaine, commencent les travaux sur le PADDUC. Va-t-il prendre en compte cette dimension de changement global ?

- Je rappelle que le PADDUC (Plan d’aménagement et de développement durable de la Corse) est une programmation de développement durable qui vise le long terme, mais il faut aussi agir à court et à moyen terme. Tout ce que nous avons pu produire dans le cadre de Corsica pruspettiva sera mis à la disposition du Conseil exécutif et des conseillers territoriaux, puisque l’un des enjeux majeurs qui a été souligné encore par les représentants de l’ONU, c’est la question non seulement de l’eau, mais des terres arables, de la concurrence foncière et du foncier disponible. D’un point de vue de la méthode, ces différentes dimensions sont liées, on ne peut donc pas détourner le regard. On doit intégrer les visions de long terme, y compris dans les décisions que nous aurons à prendre à court et moyen terme en matière d’aménagement du territoire.



- Un rapport, tout aussi lié, sur la résilience et la sécurité civile sera présenté en session de l’assemblée de Corse. De quoi s’agit-il exactement ?

- Il s’agit d’un rapport porté par le président de l’Exécutif qui justement met l’accent sur le changement climatique et les conséquences qu’il peut avoir en matière de ressources en eau, de sécheresse et de gestion du territoire. Il vise à développer une réponse des pouvoirs publics forte à ces différents changements. On est plutôt dans une logique de court et moyen terme parce qu’on ne peut pas attendre 2050, il faut agir tout de suite. Ce rapport est important parce qu’il traite de la question de la protection civile, c’est-à-dire de la protection de la nature et surtout des activités humaines. Les incendies impactent non seulement la nature, mais provoquent aussi des destructions de cultures, d’infrastructures, d’immobilier économique, d’entreprises… Il est donc fondamental que la Collectivité de Corse, qui est tout à fait dans ses compétences, réponde à cette nécessité et à ce défi.



Propos recueillis par Nicole Mari.