Bastia Ville digitale : le Corsican Business Woman et le hackathon de l'économie circulaire en plus

Depuis quelques années Bastia ville digitale s'est imposé comme un évènement incontournable de la région bastiaise.L'année passée plus de 450 collégiens se sont rendus à l'Alb'oru pour découvrir les arts et métiers du numérique. Là, on y découvre, entre autres, des ateliers de codage, de robotique, le stop-motion mais aussi le graphisme. Des entreprises du digital tel que le moteur de recherches Qwant seront présentes pendants ces 5 jours.Jean Leccia, fondateur de l'évènement explique : "Le but c'est d'utiliser le numérique de manière citoyenne." Magalie Martin venue pour représenter le préfet de Haute-Corse, se réjouit de cette nouvelle édition : "C'est un bon évènement pour lutter contre la fracture numérique".Cette nouvelle édition est l'occasion de voir émerger le hackathon de l'économie circulaire , soit 36 heures où 70 participants seront amenés à réfléchir sur des projets d'avenir.Ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs, artistes, étudiants, startupers, acteurs associatifs... se plongeront dans une réflexion sur les problématiques insulaires liées à l'économie circulaire tout en intégrant la transformation numérique de la société aux solutions.La Communauté d'agglomération de Bastia et le Syvadec, partenaires de cet évènement, ont lancé deux défis aux participants. A la fin de ce hackathon le jury décernera des prix à trois des projets présentés.Bastia Ville digitale met, aussi, les femmes à l'honneur et accueille le troisième congrès des Corsican Business Woman . Un congrès important puisque la Corse est la région de France où le pourcentage de femmes cheffe d'entreprise est le plus important : 34% soit 7 000 femmes sur l'île pour une moyenne nationale à 29%.Alors vous passez quand au numérique ?Tout le programme du hackathon est à retrouver sur le site Bastia Ville Digitale