A Bastia, un hackathon de l'économie circulaire inédit en France

Du 16 au 18 octobre, l'Alb'oru se transformera en terrain d'innovation. 70 participants au premier hackathon de l'économie circulaire tenteront d'imaginer en seulement 36 heures des projets d'avenir. Ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs, artistes, étudiants, startupers, acteurs associatifs... se plongeront dans une réflexion sur les problématiques insulaires liées à l'économie circulaire tout intégrant la transformation numérique de la société aux solutions. Deux pistes de réflexion ont déjà été dévoilées vendredi matin : Le réemploi des objets et les nouveaux modes de communication pour le trie sélectif.



Qu'est ce que l'économie circulaire ?

Contrairement à l'économie dite linéaire (celle qui consiste à consommer sans réutiliser), l'économie circulaire vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus.

En Corse, la problématique de l'Economie circulaire est un facteur d'autant plus important que l'île a du mal à gérer les déchets. Le but de cette action serait alors de trouver par exemple, un moyen de mieux communiquer sur le tri sélectif au niveau du numérique. Il pourrait également y avoir une réflexion sur la création d'un lieu où les personnes pourraient déposer leur mobilier pour que d'autres personnes récupèrent et rénovent. A ce titre la Syvadec est l'un des principaux partenaires de cet hackathon.



L'utilisation du "Design Thinking"

Cet évènement a été pensé par l'association Emaho et l'ADEME (l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Au cours de ces 36 heures, 14 équipes de 5 personnes tenteront de trouver un projet participant à l'économie circulaire tout en intégrant le numérique.

Les personnes sélectionnés pour participer à l'événement seront placées dans des équipes en fonction de leur complémentarité avec les autres membres. Trois des projets seront primés par un jury présidé par François-Michel Lambert, créateur et président de l'institut de l'économie circulaire. Les projets retenus pourront bénéficier d'un financement ainsi que d'aides et conseils de professionnels.



Les inscriptions sont ouvertes à tous.

Alors rendez-vous le 16 octobre pour innover !