Femmes & Innovations au cœur du 3ème congrès de l’association Corsica Business Woman

Vous êtes une femme et vous avez envie d'entreprendre ? Rendez-vous au 3ème congrès régional des cheffes d'entreprise corses.L'association Corsican Business Women créée en 2015 a pour but de participer à l'évolution sociale et sociétale de la Corse de manière responsable et durable. Dans ce sens, le congrès du 15 octobre aura pour but de créer un véritable maillage entre les femmes chefs d'entreprise insulaires.A partir de 10h 30, elles seront 7 à venir débattre lors d'une conférence autour de "l'innovation au féminin". Santé, art, recherche en entrepreneuriat, les invitées proviennent d'horizons divers et variés.Isabelle Don Ignazi, journaliste à RCFM animera le débat entre Vanessa Bianconi, Fabienne Boisneau, Michèle Rossi, Angelica Sammarcelli, Mélanie Tisné-Versailles, Julie Tixier et Hélène Teulon.A l'issue de cette journée un concours décernera trois trophées pour des entreprises féminines celui de "la valorisation du savoir-faire traditionnel Corse ou de son patrimoine", le trophée de "l'impact environnemental et sociétal" et celui "jeune et performante".La Corse est la région de France où le pourcentage de femme cheffe d'entreprise est le plus important 34% soit 7000 femmes sur l'île pour une moyenne nationale à 29%. Caroline Subra Tarsitano, présidente des Corsican Business Women, explique ces bonnes statistiques."Dans le milieu rural les femmes ont du s'adapter et inventer des métiers car il n y avait pas de travail. On a vu aussi des secteurs où les hommes étaient autrefois à la tête des entreprises se féminiser, je pense notamment aux domaines viticoles."