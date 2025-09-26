Bastia Ville Digitale fête ses 15 ans du 11 au 18 octobre : une semaine pour démocratiser l’utilisation du numérique
Bastia Ville Digitale revient pour une 15ᵉ édition du samedi 11 octobre au samedi 18 octobre au centre culturel l’Alboru, dans les quartiers sud de Bastia. Au programme : des ateliers pour les scolaires sur le design, la robotique ou encore le trucage vidéo, un hackathon, mais aussi une conférence sur les mécanismes d’emprise, notamment via les réseaux sociaux. Et évidemment, des ateliers et des stands à destination des visiteurs pour découvrir tout ce qui touche au monde numérique.
Démocratiser l’utilisation du numérique
Depuis quinze ans, c’est cette démocratisation auprès de tous les publics qui motive l’association Emaho, organisatrice de « la semaine du numérique pour tous », explique Élodie Poignet, cheffe de mission : « C’est encore nécessaire qu’on soit là. Le numérique évolue très vite. Nous étions présents au tout début des outils et maintenant nous vivons avec l’intelligence artificielle », avec une ligne directrice majeure : « Celle de toujours aller vers les citoyens et les armer pour une utilisation sobre, intelligente, avec un esprit critique. Donner des astuces, prendre ses distances. On fait de l’éducation sur les médias, sur les fake news. »
Pour Didier Grassi, adjoint au maire de Bastia, la mission est remplie pour la ville, partenaire de l’événement : « Depuis le début, l’objectif est d’emmener un public qui est parfois assez éloigné, et parfois en situation un peu compliquée, vers le numérique. Il y a des résultats concrets qui se font jour. »
Ne pas rater le grand tournant de l’IA
L’objectif de cette semaine du numérique, c’est aussi d’éviter de répéter la même erreur qu’à l’aube des années 2000. Au moment où internet se démocratisait et entrait dans les foyers, nombre de personnes n’ont pas pris le train en marche. Conséquence : dans une société entièrement dématérialisée comme celle que nous connaissons aujourd’hui, il est impossible pour certains de prendre un rendez-vous chez le médecin, de s’acquitter de ses impôts ou tout simplement de réserver un hôtel.
Plus accessibles, les intelligences artificielles pourront aider les personnes dans leurs démarches. C’est aussi l’un des buts de cette semaine, explique Élodie Poignet d’Emaho : « Il n’y a rien de difficile. De toute façon, on va être obligé d’y passer. C’est vraiment de donner les connaissances pour utiliser l’IA avec un esprit critique. »
Un constat partagé par la Ville de Bastia, comme le souligne, encore, Didier Grassi, adjoint au maire : « La démocratisation, c’est le terme qu’il faut employer dans ce cadre-là et le message passe bien. Évidemment avec la prudence habituelle quand on utilise ce genre d’outils. Avec ses points positifs et négatifs. Mais l’IA va être un acteur majeur dans la vie administrative du quotidien et du citoyen. »
La sobriété numérique en question à l’occasion de Bastia Ville Digitale
À l’occasion de la semaine du numérique, il sera aussi question de « sobriété numérique ». Autrement dit : comment rendre plus vert et plus écologique l’utilisation des outils numériques. « Il ne s'agit pas sur cette problématique de lever le pied sur l’usage. Mais d'utiliser de façon responsable les outils. Par exemple, en ce qui concerne l’IA, c’est savoir que poser trois questions au lieu d’une va consommer plus d’énergie. Il faut apprendre à optimiser. Si on regarde un film sur un téléphone, on n’a pas besoin de le regarder en haute définition. C’est aussi acheter du matériel d’occasion : un stand de vente sera proposé durant la semaine et une journée sera dédiée à la sobriété numérique à destination des entreprises. »
