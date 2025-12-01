Séminaire sur l’Éducation Artistique et Culturelle à Bastia

pratiques culturelles des jeunes

médias et éducation

pratiques artistiques et transformation sociale

pluralité linguistique et droits culturels dans une perspective méditerranéenne.

Ancrer les droits culturels et l’Eduction Artistique et Culturelle dans les territoires, en tenant compte de la diversité des publics et des parcours éducatifs. C'est la question centrale à laquelle sera consacrée un séminaire organisé par la Ville de Bastia et l’Université de Corse, ce mercredi à l'Alb'Oru.Une journée qui aura plusieurs objectifs à commencer par créer une culture commune dans une démarche de sciences avec et pour la société, entre les acteurs de l’éducation, de la culture, de la recherche et de la société civile, mais aussi valoriser les initiatives locales et les spécificités territoriales, croiser les regards de chercheurs, artistes, enseignants et institutions, réfléchir collectivement à la place de l’EAC dans la formation des jeunes citoyens, accompagner la structuration du label 100 % EAC à Bastia, poser les bases d’un programme de recherche participatif, travailler à la réalisation des droits culturels par l’éducation artistique et culturelle.Enseignants, acteurs culturels, artistes, étudiants, chercheurs, associations, élus… et toutes celles et ceux qui œuvrent pour la culture et l’éducation sont invités à prendre part à ce séminaire.La matinée sera consacrée aux interventions des représentants institutionnels et à plusieurs conférences portant sur les enjeux de l’EAC, les droits culturels et les politiques éducatives et culturelles. L’après-midi donnera la parole à un témoignage artistique avant de se poursuivre avec quatre ateliers :La journée se terminera par une restitution collectiveMercredi 17 décembre à L’Alb’Oru9h : Discours introductifs : Pierre Savelli, Maire de Bastia, Eugène Gherardi, Professeur des universités et directeur du l’UMR CNRS 6240 LISA, Université de Corse, Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive en charge de la culture, Collectivité de Corse, Suzy Halimi, Professeure émérite, responsable du Réseau des Chaires UNESCO et des Villes apprenantes françaises, Anne Chiardola, directrice académique des services de l’éducation, Haute Corse, Sébastien Quenot, Maître de conférences HDR, responsable de la Chaire UNESCO Devenirs en Méditerranée, Mattea Lacave, adjointe à la culture, Ville de Bastia9h20 : Présentation des dispositifs : « Comment monter un projet EAC ? » (Education Nationale) et Présentation du label 100% EAC (Direction de la culture Ville de Bastia)9h35 : Conférences :Emmanuel Ethis, Délégué Interministériel à l’Éducation Artistique et Culturelle. Thématique : « Les grands enjeux de l’éducation artistique et culturelle ».Anna-Maria Luciani, professeur de droit privé à l’Université de Corse. Thématique : « Diritti culturali trà cumunu è diversità ».Inga Nichanian, Directrice du Programme des Chaires UNESCO et du réseau UNITWIN. Thématique : « Les droits culturels et l’éducation artistique : le rôle du réseau des Chaires UNESCO ».Marie-Christine Bordeaux, professeure des universités à l’Université Grenoble Alpes et membre du laboratoire Gresec. Thématique : « Les dimensions et les enjeux des droits culturels dans la mise en oeuvre d’une politique EAC généralisée ».11h00 : Échanges avec le public13h30 : Témoignage d’une expérience EAC / échanges Manex Fuchs / Collectif Axut14h30 : AteliersAtelier 1 Pratiques culturelles des jeunes : comment co-construire des projets avec la jeunesse ? Spécialiste : Alicia Placide, éducatrice spécialisée, Association LEIA, Co-animatrice : Eloïse Casanova, responsable médiation culturelle et directrice artistique Alb’oru, Ville de BastiaAtelier 2 Médias et éducation : comment réinvestir l’EAC ? Spécialistes : Joseph Erba, docteur, membre associé au laboratoire LISA ; Paul-Thomas Cesari, doctorant ATER. Co-animatrice : Elise Muglioni, chargée de projet EAC Ville de BastiaAtelier 3 Les pratiques artistiques comme levier de transformation individuelle et collective (projet de territoire, résidences artistiques…) Spécialiste : Davia Benedetti, maitre de conférences, anthropologue. Co-animatrice : Marie Laure Poveda, directrice de l’ARIAAtelier 4 Mettre en œuvre des actions d’éducation artistique et culturelle prenant en compte le plurilinguisme et les droits culturels dans une perspective méditerranéenne Spécialiste : Sébastien Quenot, maître de conférences HDR, sociolinguiste. Co-animateur : Rumanu Giorgi : chef du service langue et culture corses, Ville de Bastia 16h30 : Synthèse avec Delphine Ramos, directrice de la culture, Dea Di Meglio Alternante