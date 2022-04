Autisme en Corse : des avancées et des besoins spécifiques

« En France, un enfant sur 100 nait autiste ». C’est le chiffre avancé par Catherine Peretti-Geronimi, directrice des services de l’association Espoir Autisme Corse et confirmé par l’Inserm. Rapporté à la Corse, cela correspondrait à environ 3 500 personnes autistes sur l’île. « On parle plus de 2 200 à 2 500 personnes autistes », précise Nonce Giacomoni, co-fondateur de l’association créée il y a plus de 20 ans.Depuis, du chemin a été parcouru. SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés), SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile), plateforme d’accessibilité à l’emploi, unité d’enseignement en école maternelle, MAS (Maison d’Accueil Spécialisée). En tout, grâce à différentes structures et dispositifs, Espoir Autisme Corse, appuyée l’ARS de Corse, accompagne près de 150 personnes autistes sur l’île. « Cela ne suffit toujours pas même si nous continuons d’avancer », soupire Catherine Peretti-Geronimi. Rien qu’en Haute-Corse, 30 enfants seraient toujours sur la liste d’attente pour intégrer le SESSAD.« Grâce à un formidable travail avec l’ARS qui nous finance et nous prête main forte, des premières solutions ont été mises en place pour les accompagner », indique Catherine Peretti-Geronimi. En amont, les besoins des enfants et des familles sont identifiés et « un dispositif est mis en place avec du personnel médical libéral », précise Nonce Giacomoni.