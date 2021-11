Inauguration en grandes pompes pour la première Maison d'Accueil Spécialisée de Bastia

Un chapiteau blanc a été aménagé pour l’occasion sur le parking de la MAS à Bastia , chemin d’Agliani. À l’intérieur, les chaises encore vides attendent la visite des multiples partenaires de cette réalisation commune au service des adultes souffrant de troubles du spectre autistique ou de polyhandicap. Accrochés à la structure métallique, les portraits des 20 pensionnaires de l’établissement frappent par leur beauté, leur sincérité et l’insouciance qui en ressort. L’instant est figé à travers la capture d’un rire à gorge déployée. Peut-être le signe, qu’ici, les malades sont heureux ?Beaucoup est fait en ce sens. Les résidents et leurs familles peuvent profiter d’espaces personnels et collectifs agrémentés de patios intérieurs ainsi que de jardins et terrasses aménagées. Guidée par la notion de ‘’famille partenaire’’, l’équipe propose quotidiennement des ateliers d’activités personnalisées individuels ou collectifs. Une palette d’activités extérieures est proposée comme le cinéma, la piscine, l’équithérapie et bien d’autres encore. Le bâtiment est compartimenté en fonction des besoins des personnes handicapées. D’un côté, le pôle polyhandicap comporte huit chambres individuelles équipées de rails de transfert, d’une salle de bains privative, d’une salle à manger commune et d’un salon. Côté troubles du spectre de l’autisme, les pensionnaires ont accès à 16 chambres individuelles avec salle de bains privative et une chambre double comportant elle aussi sa salle de bain privée. De plus, tous sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de personnes composée d’un médecin psychiatre, d’un médecin généraliste, d’un médecin physique et de réadaptation, de personnels soignants, éducatifs, de rééducateurs, d’administratifs, de personnel techniques et logistiques.