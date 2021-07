Ajaccio : Malgré la fermeture du centre de l'Espace Diamant, “la capacité en vaccination n’a pas été réduite”

Le problème a été abordé, lundi 26 juillet, en conseil municipal. L’élue nationaliste et médecin Danielle Antonini a déploré l’absence de centre de vaccination en centre-ville, à Ajaccio. En effet, depuis la fermeture de l’espace Diamant, les Ajacciens sont contraints de se déplacer aux Salines, à Baleone ou bien à Porticcio. Une difficulté pour les populations les plus fragiles ou ne disposant pas de véhicule, dans une ville où les transports en commun connaissent de fréquents aléas.



La municipalité avait bien envisagé la mise en place d’un centre de vaccination dans les locaux de l’école Forcioli-Conti, mais « l’Agence Régionale de Santé ne dispose pas des moyens suffisants », selon le maire Laurent Marcangeli. L’ouverture pourrait donc se faire plutôt au mois de septembre, mais dans un autre espace, puisqu’avec la rentrée scolaire, Forcioli-Conti ne sera plus disponible.