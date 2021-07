Ajaccio : un Vacci-Bus ce 14 juillet pour se faire vacciner sans rendez-vous

La rédaction le Mardi 13 Juillet 2021 à 14:10

Pour attirer le plus de candidats à la vaccination possible, les autorités sanitaires multiplient les initiatives comme à Ajaccio où l'ARS et la municipalité lancent une opération VacciBus ce 14 juillet de 19 à 22 heures devant l'hôtel de ville. Sans rendez-vous et gratuite la vaccination sera ouverte à tous à partir de 12 ans (autorisation parentale obligatoire pour les 12-17 ans)