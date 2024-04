Ajaccio : La traditionnelle foire de Saint-Pancrace fête son grand retour

C’est un rendez-vous que les Ajacciens affectionnent particulièrement. Du 10 au 12 mai prochain, la foire emblématique de Saint-Pancrace fera son grand retour au cœur de la cité impériale. Elle s’étendra de la place Foch à la place Abbatucci, en passant par la Place Campinchi, sa halle gourmande et le Palais des Congrès. Pour cette 170e édition, la ville d’Ajaccio, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, a totalement repensé le format de cet événement festif.

« La plus ancienne foire de Corse revient à sa forme originelle. Elle était devenue une foire à l’habillement, dévoyée, qui n’attirait plus la clientèle. Nous avons voulu revenir a quelque chose de plus qualitatif, à l’image du marché de Noël, pour faire valoir nos créateurs et nos artisans. » explique Christophe Mondoloni, élu en charge des festivités et des animations.



Ainsi, l’ensemble des secteurs d’activité seront représentés, de l’automobile à l’habillement, en passant par l’univers de l’habitat et du monde agricole. Parmi les activités proposées, une ferme pédagogique s’installera sur la place Abbatucci afin de sensibiliser les enfants à l’environnement et au respect de la nature. Des agriculteurs organiseront également des ateliers découvertes, comme des démonstrations de fabrication de brocciu. Du côté de la place Foch, une cinquantaine de créateurs exposera bijoux, paniers, céramiques et bois flotté. Les accros du shopping et de la seconde main pourront quant à eux déambuler le dimanche 12 mai dans un espace niché au Palais des Congrès, où des pièces de haute couture côtoieront des articles de mode vintage.











Pour célébrer l’univers de la beauté, les miss Corse, 15/17 ans défileront en tenue estivale sur la passerelle de la Place Campinchi, le samedi et le dimanche.



Sans oublier l’ambiance familiale propre à la fête foraine : « Le public aime boire, manger et s’amuser. Il y aura donc des stands entre les différents espaces, comme les manèges, les barbes à papa, les churros, la pêche au canard… » détaille Michèle Caprioli, cheffe de cabinet du Maire d’Ajaccio.



Enfin, les trois places seront entièrement sonorisées. « Cet évènement est évolutif. On pourra imaginer d’intégrer à l’avenir des ateliers végétaux, pour que le public puisse planter directement dans les espaces publics municipaux, puisque la venue du printemps est propice à cela » anticipe Christophe Mondoloni.



D’autres événements festifs sont prévus au sein de la cité impériale, comme le Carnaval qui aura lieu ce dimanche 28 avril.