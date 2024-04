Les élèves "U Principellu" sur la scène de l’Alb’Oru à Bastia

Sur cette scène de l’Alb’Oru le public pourra découvrir de la graine de comédien, de bon comédien. A la baguette depuis septembre la comédienne Marie-Joséphine Susini, alias Zouzou. « On a débuté notre travail peu après la rentrée de septembre » explique la comédienne et en l’occurrence metteuse en scène. « On a débuté par lire le livre de Saint-Exupéry puis on l’ analysé, décortiqué pour le monter en plusieurs saynètes. On y retrouve tous les personnages de ce roman : le Petit Prince, le Renard, le serpent...etc. Les gamins ont fait un travail exceptionnel tant en français qu’en corse. Les enfants méritent que le public vienne nombreux». Les parents ont eux aussi participé à travers la réalisation des costumes. A voir !