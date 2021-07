Entre tests antigéniques et vaccination, les pharmacies corses prises d’assaut

« Depuis début juillet, on était déjà sollicités avec l’ouverture des boites de nuit » témoigne Sandrine Leandri. « Là, on a été débordés surtout en fin de semaine car les touristes repartent, et puis c’est le moment des soirées, des spectacles » précise t-elle. Samedi dernier, la pharmacienne a noté une affluence « multipliée par dix », soit plus de cent tests réalisés. « C’est du non stop » commente t-elle. Et cela tombe mal, en pleine période estivale, d’ordinaire synonyme de congés pour l’équipe. Là, au contraire, Sandrine Leandri a dû embaucher une personne en plus « pour gérer la partie administrative des tests ».



Malgré tout, la pharmacienne redoute de ne pas pouvoir suivre la cadence, face à l’augmentation des cas positifs et donc des cas contacts. « On n’a que deux bras ! On ne pourra pas répondre à toute la demande, on ne peut pas travailler jour et nuit, tous les jours » s’inquiète t-elle. D’autant qu’au 1er août, le pass sanitaire sera étendu aux bars et restaurants, ce qui viendra encore s’ajouter à leur charge de travail.