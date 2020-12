Aides sociales : la ville de Bastia lance le premier "Territoire Zéro Non Recours"

"On estime aujourd'hui qu'une personne éligible sur 3 n'accède pas à ces droits" De ce constat, la mairie de Bastia a décidé de devenir le laboratoire du "Territoire Zéro Non Recours" . Une initiative pour venir en aide, dans un premier temps, aux habitants des secteurs Paese Novu - Cité des Monts et des Lacs."On a ciblé ces quartiers touchés par la précarité et l'exclusion numérique", explique le maire de Bastia, Pierre Savelli.L'expérimentation qui débutera en janvier prochain et qui durera un an, fera appel à deux ou trois jeunes en service civique qui iront taper aux portes des 4 000 habitants concernés. "Avec cette expérimentation on n'attend plus dans notre bureau que les gens s'adressent à nous mais on va vers les habitants pour les aider au maximum à bénéficier des aides auxquelles ils ont le droit pour vivre mieux et en meilleure santé", poursuit Pierre Savelli.Une fois informés, les éventuels bénéficiaires pourront s'adresser au centre social de Paese Novu et la maison des quartiers Sud pour être guidé vers les différentes associations et organismes partenaires. " A Bastia, le tissu associatif est important et il fait un travail incroyable, c'est ce qui fait sûrement, que lien avec les personnes en précarité n’est jamais rompu", assure le maire de la ville.Dans un an, si le bilan du "Territoire Zéro Non Recours", semble positif, la municipalité entend amplifier son action et pourquoi pas, l’élargir à l’ensemble de la ville.