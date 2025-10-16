A défaut de pluies abondantes, des « REUT » providentielles pour nettoyer Porto-Vecchio

Si tel est le cas, les eaux usées pourront être réutilisées pour le nettoyage des rues et l’arrosage des espaces verts communaux, et ainsi permettre l’économie non négligeable de volumes d’eau potable. « Si la situation doit durer plusieurs mois, il est évident qu’on ne peut pas laisser une ville sans aucun nettoyage », convient Jérôme Salvi. La REUT devrait aussi pouvoir permettre l’arrosage des greens du golf de Lezza, qui a dû le stopper complètement depuis le déclenchement de l’alerte sécheresse renforcée, fin septembre.



Jean-Christophe Angelini s’en réjouit : « C’est toujours bon à prendre, en attendant le retour de la pluie. » Le maire de Porto-Vecchio disposera de cet équipement « le temps qu’il faudra ». Ces REUT, tient-il à préciser, « nous ne les louons pas, elles nous ont été proposées par le fermier à taux zéro. Il n’y aura donc aucun impact sur le prix de l’eau. »