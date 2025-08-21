Potabilisation de l'eau : Bonifacio entre enfin dans le XXIe siècle

Seulement 15 % de fuites sur le réseau d'eau



Par ailleurs, parallèlement à la construction de l’unité de potabilisation, la commune a entrepris de colmater les fuites sur le réseau : « On était à 68 % de rendement avant 2010, on est passé à 85 % aujourd’hui », annonce Christelle Longuet-Milleliri. La ville se félicite de disposer d’un réseau « désormais solide, résilient et capable de supporter les fortes sollicitations estivales, garantissant un service durable et performant pour les Bonifaciens ». Lesquels ne verseront pas un centime de plus qu’aujourd’hui pour la potabilisation de l’eau, du moins jusqu’en 2029, date de la fin du contrat d’affermage qui lie la ville avec Kyrnolia. Et au-delà ? « L’objectif est de ne pas toucher au prix de l’eau, assure Jean-Charles Orsucci. Une nouvelle usine comme celle-ci permettra de faire des économies, car on ne paiera plus les gens à intervenir en urgence pour colmater des fuites, par exemple. » Une politique tarifaire de l’eau que sa municipalité a décidé « la plus basse possible pour un usage domestique », mais qui se répercute surtout sur la facture des commerçants bonifaciens, lesquels font payer in fine l’addition aux consommateurs, et donc principalement aux touristes.