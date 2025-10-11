Sécheresse : dans l'Extrême Sud, les coupures renforcées dès lundi

Alors que la situation reste fragile du point de vue de la ressource en eau dans l’Extrême Sud de l’île, la préfecture de Corse-du-Sud annonce un renforcement des coupures d’eau à partir de ce lundi 13 octobre.



Un nouveau point de situation s’est en effet tenu ce samedi « en présence de l’ensemble des acteurs impliqués – services de l’État, Office d’équipement hydraulique de Corse, Kyrnolia, communes et intercommunalités concernées, association des maires de Corse-du-Sud », précise la préfecture. À cette occasion, il a été noté une baisse de la consommation en eau, qui reste toutefois insuffisante



Selon le communiqué de la préfecture, les mesures de restriction d’usage mises en œuvre depuis le 29 septembre dans les neuf communes alimentées par le barrage de Figari — Bonifacio, Figari, Lecci, Monacia-d’Aullène, Pianottoli-Caldarello, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-Carbini, Sotta et Zonza — ont « permis de diminuer la production d’eau de près de 13 000 m³ par jour », mais « cette production, qui s’établit à 17 733 m³ pour la journée du 10 octobre, demeure néanmoins supérieure à la cible de 15 000 m³ par jour permettant d’assurer un approvisionnement durable de la population, sans dépendre des prévisions météorologiques ».





Face à ce constat, les services de l’État et les opérateurs annoncent un renforcement des mesures dès lundi. « Neuf cents usagers de l’OEHC, identifiés comme utilisant l’eau à des fins d’agrément uniquement, c’est-à-dire pour des usages interdits depuis le 29 septembre, seront concernés par des coupures d’alimentation jusqu’à nouvel ordre », détaille la préfecture. Par ailleurs, « plusieurs secteurs à Ribba, Porto-Vecchio et Bonifacio feront l’objet de coupures quotidiennes, de 22h30 à 6h00, par les services de Kyrnolia ».



Concédant que ces coupures « représentent un effort très important des usagers concernés », la préfecture à maintenir la mobilisation engagée depuis la fin septembre : « Il est essentiel de maintenir l’engagement de chacun pour préserver la ressource en eau. Chaque geste compte pour garantir l’approvisionnement en eau potable dans les semaines à venir. »



Un numéro d’urgence est mis en place par le gestionnaire pour toute demande d’eau potable pendant ces coupures : 06 07 22 73 29 / 06 13 22 73 29.