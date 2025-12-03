​Vers des tarifs différenciés sur l’eau, selon les filières agricoles corses en tension

Julien Castelli le Vendredi 28 Novembre 2025 à 15:46

Ce jeudi matin, l’Assemblée de Corse s’est prononcée pour la mise en place d’une tarification de l’eau différenciée pour les filières agricoles insulaires fourragères, d’élevage et céréalières. Ces trois filières connaissent des tensions, lesquelles avaient conduit à cristalliser la colère d’agriculteurs au mois de mai à Ghisonaccia, face aux choix des décideurs.

