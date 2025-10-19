En pleine alerte sécheresse, imbroglio autour de l'arrosage et des forages privés à Porto-Vecchio

Julien Castelli le Dimanche 19 Octobre 2025 à 17:30

En France, pomper l’eau d’une nappe phréatique pour arroser son jardin est autorisé par la loi, dès lors que le forage est privé et qu’il a été déclaré. Mais quand la sécheresse s’installe, comme c’est le cas depuis mai dans l’Extrême-Sud de la Corse, interdire cette pratique devient une éventualité, à des fins évidentes d’économie de la ressource. Alors que des restrictions drastiques s’appliquent depuis plusieurs semaines dans la microrégion, pourquoi des propriétaires de forages privés ont-ils pu continuer à pomper l’eau des nappes à Porto-Vecchio, sans être inquiétés ? Explications.