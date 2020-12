​Un jour, un film : « Poly » de Nicolas Vanier

Poly de Nicolas Vanier est sorti le 21 octobre dernier. Coup de cœur du public avec plus d'un demi-million de spectateurs en moins de dix jours, il sera de retour dans vos cinémas de Corse dès le 15 décembre, tout comme Drunk de Thomas Vinterberg ( lire ici ).« Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié… »Nicolas Vanier est d’abord un aventurier. Amoureux du grand Nord, c’est lors d’une expédition en Sibérie que lui vient l’idée de son premier long métrage, Au nord de l’hiver. Depuis, on lui doit notamment Belle et Sébastien, L’école Buissonnière et Donne-moi des ailes. Pour Poly, il s’est inspiré d’une série télévisée culte des années 60.Avec Poly, le réalisateur Nicolas Vanier retrouve l'univers de l'auteur Cécile Aubry qu’il avait déjà adapté en 2013 avec Belle et Sébastien. Il collabore aussi à nouveau avec l’acteur François Cluzet (Intouchable, Les Petits Mouchoirs) après L'Ecole buissonnière. C’est la jeune Elisa de Lambert, pour la première fois à l’écran, qui joue Cécile, l’héroïne de ce joli conte, idéal à voir ou revoir en famille en cette période de fête.Nous avons demandé à Daniel Benedittini – directeur du cinéma Le Régent de Bastia – son avis sur le film : « Poly est un joli conte pour petits et grands. Le film dénonce les violences faites au monde animal, le tout dans un univers poétique qui va sensibiliser la jeune génération à ce problème. Un film qui sait aussi être léger et nous entrainer dans une belle aventure. »Poly, de Nicolas VannierAvec François Cluzet, Julie Gayet et Elisa de Lambert. France. 1h42