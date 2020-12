​Un jour, un film vous donne envie d’aller au cinéma !

Le film du jour est Drunk de Thomas Vinterberg, sorti le 14 octobre dernier. Le film va être à nouveau proposé en salle à partir du 15 décembre. Le distributeur, Haut et Court, a d’ailleurs conçu une campagne très sympa en ajoutant sur l’affiche d’origine : Drunk, la deuxième tournée, et en en-tête : on a soif de cinéma !



L’histoire

« Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle. »



Réalisateur

Thomas Vinterberg, réalisateur danois, se fait remarquer dès son 2e long métrage Festen. Avec Lars von Trier, ils lancent alors en 1995 le mouvement cinématographique Dogme 95 basé sur la sobriété formelle de leurs œuvres. Un mouvement qu’ils délaissent après quelques films. En 2012, Vinterberg fait à nouveau parler de lui avec La Chasse qui vaut à son acteur Mads Mikkelsen le prix d’interprétation à Cannes. Avec Drunk, il prouve à nouveau toute l’étendue de son talent de metteur en scène avec un sens du cadre et une direction d’acteur bluffante.



Acteurs

On parle souvent de Mads Mikkelsen comme l’un des plus grands acteurs au monde. Sa prestation dans Drunk, confirme que ce titre est loin, très loin d’être usurpé tant il est éblouissant à l’écran et on sent que même Thomas Vinterberg qui le connaît bien est impressionné. La caméra ne peut se détacher de ce visage, de ce corps et de ce talent brut. Il est aussi parfaitement accompagné par Thomas Bo Larsen, Magnus Millang et Lars Ranthe, tous les trois habitués à l’univers de Vinterberg.



Métaphore

A travers l’alcool et l’étude qu’organisent les quatre protagonistes, le réalisateur scrute son contemporain, cette société à la dérive dont l’avenir semble particulièrement obstrué. Méprise, obligation de résultat, jugement du groupe, séparation, couples à la dérive, vie solitaire…le futur de ces héros est plus noir qu’il n’y paraît au premier abord. Reste l’amitié…et l’alcool pour mieux oublier. Mais ces quatre amis sont-ils prêts à boire le calice jusqu’à la lie et à en assumer les conséquences ?



L’avis

Nous avons demandé à Arnaud de Gardebosc – programmateur du cinéma Le Régent et du Festival Arte Mare de Bastia – son avis sur le film : « Drunk est un mélange d’émotions fortes sur une sujet complètement dingue ! C’est mon film coup de cœur de l’année, sans hésiter. A voir et à revoir sur grand écran. »



Drunk, de Thomas Vinterberg

Avec Avec Mads Mikkelsen et Thomas Bo Larsen. Danois. 1h55