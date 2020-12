​Un jour, un film : « Petit Vampire » de Joann Sfar

L’histoire

« Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années… »



Réalisateur

Petit Vampire est adapté des bandes dessinées écrites et dessinées par Joann Sfar. Le scénario est une transposition fidèle des trois albums qui racontent les origines du Petit Vampire : Le Serment des Pirates, La Maison de la terreur et On ne joue pas avec la vie. Le réalisateur alterne entre films traditionnels – Gainsbourg, La Dame dans l’auto avec des lunettes – et films d’animation. Il avait déjà adapté une de ses bandes dessinées en 2011, le Chat du Rabbin. Il raconte ici une aventure haute et en couleur autour de son personnage de Petit Vampire et ne se prive pas de nombreuses références au fantastique, un domaine que le réalisateur connaît bien et qu’il apprécie particulièrement. « Je serai le mec qui a réussi à recycler Massacre à la tronçonneuse dans un film pour enfants. Je suis très content de moi », explique Joann Sfar en riant. Car Petit Vampire n'est pas que l'adaptation de sa bande-dessinée, c'est aussi, comme il le dit « un conte pour cinéphiles », qu'il a parsemé de références au cinéma d'horreur – de Nosferatu à Frankenstein, en passant par le classique de Tobe Hooper – et au fantastique en général.



Ils donnent de la voix

Pour jouer les trois personnages adultes de cette histoire – Pandora, Gibbous et Le Capitaine des Morts – Joann Sfar a fait appel à Camille Cottin, Alex Lutz et Jean-Paul Rouve. Ils donnent leur voix à ces personnages et on sent, particulièrement dans les scènes qu'ils ont en commun, le plaisir qu’ils ont pris à cet exercice.



L’avis

Nous avons demandé son avis à Lydian, 9 ans, grand spécialiste de cinéma : « Ce qui m'a plu c'est que le personnage de Petit Vampire est marrant. Il n'a pas le droit d'aller à l'école mais veut y aller alors que moi c'est l'inverse. J'ai aimé que les monstres soient autant “crados”. Je n'ai pas compris pourquoi Michel n'avait pas de copains à l'école alors qu'il est très gentil, donc ça m'a fait plaisir que lui et Petit Vampire deviennent amis. Les aventures entre les monstres qui ne peuvent pas mourir et Michel qui risque tout le temps de mourir avec eux m'ont beaucoup plu. Les scènes de batailles à la fin étaient super. Finalement ils veulent juste tous avoir des amis. »



Petit Vampire, de Joann Sfar

Avec Camille Cottin et Alex Lutz. France. 1h21

À partir de 6 ans.



À noter que Petit Vampire sera diffusé le dimanche 20 décembre à L'Alb'oru à 10h30, dans le cadre des 5e Rencontres du film d'Animation de Bastia