​Télévision : la série événement « Dix pour cent » s’arrête ce soir

Dix pour cent est une série télé créée par Fanny Herrero, dont la première diffusion remonte au 14 octobre 2015. Les deux derniers épisodes de la saison 4 sont diffusés sur France 2 ce mercredi soir. Mélangeant comédie et drame, la série décrit la vie d’ASK, une prestigieuse agence artistique d’acteurs, après la mort accidentelle de son fondateur. À chaque épisode, une vedette du cinéma joue son propre rôle avec une certaine autodérision. Cette série, contre toute attente, a crée l’événement.

Dans l’avant-dernier épisode, consacré à l’actrice américaine Sigourney Weaver – Alien, Sos Fantômes, Avatar – l’acteur insulaire, Gray Orsatelli, a un petit rôle mais pas n’importe lequel. CNI l’a interrogé pour l’occasion.



CNI : Comment en arrive-t-on à participer à cette série événement ?

Gray Orsatelli : C’est plutôt marrant la manière dont j’ai atterri dans cet épisode. Au départ, je fais un essai pour un rôle assez conséquent. Et je le sens vraiment bien. Mais il arrive de se tromper, la preuve, on m’appelle pour me dire que je n’ai pas été retenu : « On a beaucoup aimé vos essais mais vous n’avez pas le rôle. Par contre, on peut vous proposer une apparition… » Je suis forcément déçu, je préfère décliner et je passe à autre chose. Un peu plus tard, Sigourney Weaver est à Paris pour préparer l’épisode, elle voit mes essais et demande à tourner avec moi ! Dominique Besnehard – producteur de la série – m’appelle pour me prévenir. Je n’en revenais pas. Et Marc Fitoussi, le réalisateur, me le confirme quelques minutes plus tard : « Sigourney te veut dans le rôle du serveur, tu ne peux pas dire non ?! »



- Vous vouez retrouvez donc à jouer avec cette actrice mythique ?

- Oui, c’est dingue. J’ai deux jours de tournage. Le premier on tourne une scène dans le cimetière de Montmartre. Il fait super froid, il pleut. C’est un peu tendu. Je tente une petite impro en anglais [rires] pour détendre l’atmosphère. On fait une répétition et deux prises puis ça coupe. Je le sens mal, je me doute qu’on ne me verra pas beaucoup. Le 2e jour, je joue un serveur, la scène se passe dans le bar de l’hôtel où réside l’actrice.



- Résultat ?

- Je ne peux pas vous dire, je ne l’ai pas encore vu ! [rires] Sérieusement, je n’ai pas encore regardé l’épisode mais pas mal de monde m’a appelé pour m’en parler. C’est là que l’on voit le succès populaire de cette série qui passe sur France Télévision mais aussi sur Netflix. Ce que je retiens c’est surtout la rencontre avec Sigourney. Elle est adorable, franchement. On a un peu discuté, évoqué son immense carrière. Je me suis senti tout de suite à l’aise avec elle. Il valait mieux en même temps puisqu’elle monte sur mes genoux et qu’elle m’embrasse ! [rires]



De son côté, l’actrice Sigourney Weaver a déclaré pour une interview au magazine Le Point : « J'étais fan de la série depuis le début, j'ai vu les trois saisons et j'aurais adoré y jouer plus tôt. […] j'ai dit oui sans rien lire. Heureusement pour moi, ce fut une bonne décision, parce que ce tournage à Paris fut l'une des plus merveilleuses expériences que j'aie jamais vécues. […] j'ai tourné avec des acteurs sublimes. On a souvent improvisé et on a aussi changé un peu le script de l'épisode pour le rendre plus crédible à mes yeux. Heureusement l'équipe a été ouverte à ces changements. C'était un vrai privilège de faire partie de cette aventure. »





Un message pour mister Gray ? L’acteur garde en tous cas les pieds sur terre. Surtout que les temps sont durs pour la culture. Plusieurs tournages de cinéma ou de télé ont été reportés, voire annulés. Récemment sur scène pour César Vezzani et Sintinelli, il prépare un projet plus personnel et profite de cette période de confinement pour écrire. Au calme, chez lui, dans le Cap Corse.