​Série : Alexis Manenti à l’affiche de « The Eddy »

Damien Chazelle, jeune réalisateur franco-américain, se fait connaître en 2014 avec son drame musical Wiplash. Deux ans plus tard, c’est la consécration avec la comédie musicale La La land pour laquelle il obtient l’Oscar du meilleur réalisateur et Emma Stone celui de la meilleure actrice. Après avoir fait tutoyer les étoiles à Ryan Gosling dans First man - le premier homme sur la lune, Chazelle se tourne vers la télévision pour sa première série, The Eddy.



Le pitch : « Autrefois célèbre pianiste de jazz new-yorkais, Elliot Udo est désormais le patron de The Eddy, club ayant connu des jours meilleurs. Il y dirige un orchestre où se produit la chanteuse Maja qui est aussi sa petite amie occasionnelle. Tandis qu'Elliott découvre que son associé Farid est sans doute impliqué dans une affaire douteuse, d'autres secrets éclatent au grand jour… »



Tourné à Paris, cette série bénéficie d’un casting haut de gamme : Andre Holland (Selma, Moonlight), Joanna Kulig (Les Innocentes, Cold War), Tahar Rahim (Un Prophète), Amandla Stenberg (The Hate You Give) et Leila Bekti (Tout ce qui brille). À leurs côtés, dans le rôle d’un voyou serbe, on retrouve l’acteur Alexis Manenti, véritable révélation avec Les Misérables en 2019, récompensé d’un César pour son rôle de Chris dans ce premier film de Ladj Ly.



Confiné à Paris, Alexis en profite pour souffler après une année bien chargée en cinéma : Les Misérables mais aussi K-Contraire, Poissonsexe et bientôt à l’affiche du prochain film de Thierry de Peretti, Les Années 10.

Joint par téléphone, il nous avoue : « Oui, on me voit dans la nouvelle bande-annonce mais je n’ai pas un grand rôle [rires]. » Il poursuit : « C’est une super expérience de tourner avec Damien Chazelle. Je l’ai rencontré en banlieue lors des repérages. J’ai adoré travailler avec lui, il est vraiment à l’écoute. Je lui ai par exemple proposé de changer le nom de mon personnage qui était un peu cliché, il a immédiatement accepté. La musique, il connaît bien, c’est son domaine. On le sent hyper concerné, c’est un perfectionniste. En plus, les deux premiers épisodes ont été tournés en pellicule, ça donne forcément un grain différent. »



Quand on lui parle du casting, il n’hésite pas : « On ne travaille pas de la même façon en France, on aborde les rôles différemment. Là, on faisait par exemple des lectures mais presqu’en les jouant, avec la présence d’un ingénieur du son. J’ai surtout tourné avec Andre Holland, un acteur incroyable, j’ai adoré travailler avec lui. Il est plus expansif, même dans la vie. Il y a également la contrainte liée à une série : c’est un rythme plus rapide, on tourne plus et plus vite. Il faut penser à tenir ton personnage sur l’ensemble des épisodes. » Et de conclure avec son habituelle modestie : « En plus, j’ai du faire un accent de l’est…en anglais ! J’espère que ça va le faire ! [rires] »



The Eddy de Damien Chazelle

8 épisodes de la première saison, en ligne sur Netflix à partir du 8 mai