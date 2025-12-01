26e édition du " Festivale di u filmu talianu" à Ajaccio : Une semaine pour plonger dans le cinéma italien contemporain

Claudia Cardinale au côté d'Alain Delon dans le Guépard. Cette image, affiche 2025 du festival a pris place un peu partout dans la ville, nous annonçant le retour imminent du rendez-vous cinématographique italien.
Après son 25e anniversaire l'année dernière avec plus de 8000 entrées, le festival du film italien d'Ajaccio présente sa 26e édition du 8 au 16 novembre au Palais des congrès avec une fois encore un programme inédit. "Il y a beaucoup de coup de coeur car il y a une grosse distribution italienne", dévoile Agnès Leca, organisatrice du festival. Le nouveau cinéma italien est un art surprenant, touchant, drôle, riche, mais peu distribué aujourd'hui. A travers ce festival, l'équipe bénévole nous donne accès à ce cinéma contemporain.
Après avoir visionné près de 80 films, l'association (Cinémas du monde) - notamment sa présidente organisatrice et programmatrice Agnès Leca et Fabien Landron - a fait sa sélection pour proposer une semaine de cinéma italien al dente. Une programmation qui s'est constituée avec une palette et des choix plus élargis, dans le but toujours "de faire plaisir au public, de montrer des films que les festivaliers n'auraient pas l'occasion de voir", de faire connaître le cinéma italien contemporain.
Durant toute la semaine, 17 films vont être présentés, dont 9 en compétition. Le festival va décerner plusieurs prix : Prix Serge Leca, Prix du public un prix très attendu des réalisateurs, Prix des lycéens, Prix des étudiantes en Italien de l'Université de Corse et des lycéennes et Prix des médiathèques et bibliothèques di u pumonte. La remise des prix se déroulera samedi 15 novembre à 21h en présence des jurys.
Des thèmes forts
L'ouverture officielle se déroulera samedi 8 novembre à 21h avec la projection de "La vita va cosi" de Riccardo Milani qui se déroule en Sardaigne, un film traité sous un ton humoristique, l'histoire vraie d'un berger qui aborde la question de la spolation de la terre. Un film "fort, qui va vraiment nous parler", indique Agnès Leca qui connaît chaque film de sa programmation sur le bout des doigts.
Tous les films du festival sont sous-titrés en français. L'association a travaillé avec des distributeurs pour faire le sous-titrage de quelques films spécialement pour l'événement. Cette édition présente des films primés, inédits, c'est à dire des films qui ne sont pas distribués en France à l'exception des deux avant-premières "Follemente" de Paolo Genovese avec Edoardo Leo et "Diamanti" de Ferzan Özpetek (film de l'année aux Nastri d'Argento), des films pour les scolaires ce qui permet "d'avoir un média ludique pour apprendre la langue et aborder différentes thématiques" à l'image du film "Il ragazzo dai pantaloni rosa" inspiré de l'histoire d'Andrea Spezzacatena, un adolescent de 15 ans victime de harcèlement (Nastro d'argento de la meilleure chanson originale). D'autres films du festival sont issues d'histoires vraies, comme "La vita di grandi" un film sur le handicap (Nastro d'argento de la meilleure réalisatrice débutante). La force du festival, c'est ainsi de proposer une large palette du cinéma italien actuel : "On attend beaucoup de la comédie du cinéma italien", glisse Agnès Leca en pointant des films qui sortent avant Noël les films Panettone, histoires vraies, action, historique...
Au programme de la sélection 2025, Gabriel Mainetti revient avec un film d'action surprenant "La citta proibita" (Nastro d'argento du meilleur réalisateur en 2025) intègrant la pègre romaine. Un film "un peu à la Tarantino. Ca change de ce que l'on a l'habitude de voir", souligne la présidente du festival. "Follemente" de Paolo Genovese avec Edoardo Leo propose pour sa part une comédie romantique qui sort des sentiers battus et qui fait penser à Vice Versa, quand "Napoli New York" de Gabriele Salvatores avec Pierfrancesco Favino raconte l'histoire de deux enfants napolitains qui vont émigrer clandestinement à New York et qui vont tenter de retrouver leur soeur. En écho, le film "Hey Joe" sera diffusé le samedi 8 novembre à 14h pour un café discussion avec la présence du réalisateur Claudio Giovannesi . "L'abbaglio" de Roberto Ando, un film historique sur "l'épopée de Garibaldi, un film étonnant" est également à l'affiche tout comme "Una figlia" de Ivano de Matteo "réalisateur chouchou". "Son cinéma met le spectateur dans le questionnement", dévoile Agnès Leca. D'autres coups de coeur comme "Gioco Pericoloso" de Lucio Pellegrini et "Diva Futur présenté à la Mostra de Venise font également partie de la sélection qui met cette année les îles à l'honneur avec la Sardaigne (La vita va cosi) et la Sicile (L'abbaglio).
Plus d'informations sur :
https://www.iffa.corsica/
L'ouverture de la 25e édition du festival l'an dernier, édition anniversaire. Crédit photo : Festivale di u filmu talianu.