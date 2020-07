​Festival de Lama : l’opération « Un été de cinéma » se poursuit

Le Festival de Lama n’est pas le seul à avoir été impacté par le COVID19, initialement prévu en avril, les Nuits Med ont dû décaler leur 13édition. Elles se déroulent en plusieurs temps sur tout le territoire. Après une inauguration et des rencontres professionnelles à la Cinémathèque de Porto Vecchio (lire ici) le week-end dernier, le festival de courts métrages méditerranéens est du 24 au 26 juillet dans la citée impériale. Au programme, une compétition rassemblant des courts métrages de toute la méditerranée. Le Festival du film de Lama participe à cet événement via son coordinateur-programmateur, Laurent Hérin, qui fait partie du jury professionnel au côté de Claudine Cornillat, Isabelle Gibal-Hardy, Jean-Marcel Buc et Francescu Artilly. Ils auront la lourde tâche de départager les trente et un films présentés au cinéma L’Ellipse d’Ajaccio pour remettre quatre prix. A noter que ces séances sont ouvertes au public. Programme complet sur le site de L’Ellipse , la remise des prix et la projections des courts gagnants aura lieu dimanche 26 à 19h dans le cinéma ajaccien.Après Bastia ( lire ici ), Ajaccio et Porto Vecchio, le réalisateur Frédéric Farrucci sera cette fois en Balagne, au cinéma le Fogata, lundi 27 juillet pour présenter son film La Nuit Venue. A ses côtés, on attend l’actrice Camélia Jordana qui a prévu de venir saluer le public balanin au milieu d’un planning très chargé. Cette projection est organisée par le Festival du film de Lama et pas uniquement pour la logistique ! Elle se déroulera en plein air, sous les étoiles au cinéma le Fogata de L’Isula Rossa, à 21h30. Le lendemain, mardi 28 juillet, l’association du Festival propose un atelier cinéma et photo (light painting) aux enfants du centre de loisirs de L’Île Rousse.Antoine de Maximy est bien connu des téléspectateurs pour son émission J’irai dormir chez vous. Inspiré par ces nombreuses aventures à travers le monde, il a décidé de passer au long métrage avec J’irai mourir dans les Carpates. A ses côtés, Alice Pol et Max Boublil qui partent à sa recherche après une mystérieuse disparition. Aventure et comédie sont à l’honneur dans ce premier long métrage de fiction qu’il viendra présenter au Régent de Bastia, le mercredi 29 juillet à 21h. Attention, avec le COVID19, les masques sont obligatoires dans les parties communes du cinéma et la jauge est limitée, il est préférable de réserver vos places sur le site du Régent La compétition des films des îles méditerranéennes aura lieu en ligne cette année sur la toute nouvelle plateforme de SVOD corse, Allindì. 23 films sélectionnés participeront à cette compétition avec, à la clef, un prix du public : 1500 € en location de matériel vidéo par la société Transpalux. Le gagnant bénéficiera également d’une visibilité à plus long terme sur la plateforme. Pour participer, il suffit de s’abonner à Allindì (4 € le mois ou 40 € l’année, voir le site ) de de visionner tranquillement la sélection du 1au 9 août. L’abonnement étant valable un mois, une sélection de films et documentaires corses sera disponible à l’issue de la compétition, jusqu’au 31 août : Sur tes traces d’Alexandre Oppeccini, FDP de Stephan Regoli, Quastana de Julie Perreard, etc.Le programme de cet « été de cinéma » se poursuit jusqu’au 31 août avec des ateliers, des rencontres et des projections. Le détail des événements sera dévoilé très prochainement.