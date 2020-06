Il vient d’obtenir le prix du public au Champs-Élysées film festival, il avait aussi été récompensé à Saint-Jean-de-Luz et à la Baule, La Nuit venue est le long métrage en passe de devenir un des événements cinématographique de cet été. Prévu en salle le 1er avril dernier, la sortie a été décalée au 15 juillet prochain pour cause de COVID19. La presse aussi s’est emparée de ce premier long métrage et de son atmosphère si particulière, la journaliste Guillemette Odicino écrivait fort à propos en octobre dernier pour Télérama : « La Nuit venue appartient à la famille de ces grands films noirs qui savent donner à un fond résolument politique les atours de la beauté formelle. » Les bastiais auront la chance de découvrir ce film, également remarqué par les Inrocks ou encore le magazine Première, en avant-première, sur grand écran, au cinéma Le Régent, ce lundi 22 juin à 21 heures . Les festival de Lama et d'Arte Mare organisent cette projection à l’occasion de la réouverture du Régent. Ils ont invité le réalisateur ajaccien à présenter son film et répondre aux questions des spectateurs à l’issue de la projection.



La force du réel

Mais comment s’étonner d’un premier film aussi abouti quand on connait la carrière de ce réalisateur qui vit entre Ajaccio et le 19e arrondissement de Paris. Après des études d’économies, en 2003, ce cinéphile se lance d’abord dans le documentaire avec une série de six épisodes sur La vie filmée des Corses. Il en profite, en 2007, pour passer au court métrage et réaliser L’offre et la demande. Suivront Suis-je le gardien de mon frère en 2012, adapté de Jérôme Ferrari puis Sisu en 2015 et enfin Entre les lignes en 2018, pré-sectionné pour les César. Tous ces films ont un point commun, ils sont fortement ancrés dans le réel à l’image de ce premier long, La Nuit Venue qui suit la rencontre entre une call-girl et un immigré chinois clandestin contraint de rembourser sa dette à une triade en étant chauffeur VTC. Au casting, Camélia Jordana et le débutant Guang Huo, impressionnant dans ce premier rôle. Une chose est sûre, on n’a pas fini d’entendre parler de Frédéric Farrucci.