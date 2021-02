​En Haute-Corse, l’État soutient et accompagne l’investissement local

Alors que la crise sanitaire a mis sous pression les budgets en 2020, l’État a consacré, pour la 3e année consécutive, plus de 2 milliards d'euros de soutien aux projets d'investissement portés par les collectivités territoriales. Cet engagement financier pérenne – en progression de plus d'un milliard d'euros par rapport à 2014 – traduit la volonté du Gouvernement d'être aux cotés des élus locaux dans la réalisation de leurs projets de territoire.



Le bilan du préfet

François Ravier semble satisfait de la réunion qui vient de se tenir ce lundi, à la fois en présentiel et en distanciel à la préfecture de Bastia. « Le bilan est positif, explique-t-il, la DETR a accompagné 159 projets en 2020, seul 42 n’ont pas été retenus. L’enveloppe allouée à ce plan de relance des territoires s’élève à 9,8 milliards d’euros. On est conscients de la difficulté économique due à la période. En 2021, ce budget va augmenter de 5% pour atteindre les 10,2 milliards. »

Le préfet de Haute-Corse insiste aussi sur la mise en œuvre de ces projets : « Elle est de plus en plus rapide. Nous avons favorisé les projets prêts à démarrer. Sur 159, 53 ont débuté dans l’année et 30 sont déjà finalisés. » Il continue : « La prochaine étape est de nous rapprocher de l’office foncier de la Corse. De plus en plus de communes, particulièrement dans le rural, veulent acquérir des biens. Jusqu’à présent, il fallait un projet pour accompagner cet investissement. On aimerait simplifier la chose et que la DETR aide à acquérir des biens fonciers même sans projets immédiats. »



L’avis des maires

Jacky Bartoli, maire d’Isulacciu di Fiumorbu confirme et défend le bilan de la DETR : « C’est une bonne chose pour les petites communes comme la nôtre. Avec la DETR, c’est plus rapide et plus efficace. Les services sont performants et répondent à nos questions. »

A ses côtés, le maire de Pino abonde dans le même sens : « Oui, ça ne traine plus dans les tiroirs. Il y a une vraie compétence des services. Nous avons engagé des travaux de rénovation à la Mairie, entre autre, pour une meilleure accessibilité. Le projet engagé avec l’office foncier vient d’être présenté à la préfecture et validé à l’unanimité. On attaque les travaux fin avril. Coût global : 1,136 mille euros, 700 000 d’achat et 300 000 de travaux. La DETR participe à hauteur de 45%. »



Investissement

« C’est notre travail, confirme François Ravier, la DETR a un rôle d’accompagnateur, de facilitateur et de conseiller. Nous avons, par exemple, financé les travaux de réfection de la digue à Macinaggio. Tandis que la DSIL a accompagné le système de surveillance du Port de Toga ou la collecte des ordures ménagères. »

Le préfet est rassuré : « On espère avoir assez de projets pour dépenser toute l’enveloppe mais c’est bien parti. Ces investissements renforcent l’offre d’ingénierie de l’État. On travaille en accord avec d’autres services parce qu’au final, ce qui intéresse les communes, c’est d’obtenir les fonds nécessaires à leurs projets, peu importe de quel service vient l’argent. »