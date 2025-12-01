Festival d'automne de la ruralité : du 8 au 11 novembre, Patrimoniu fête A San Martinu

- La journée du dimanche 9 novembre valorise la production agricole. De quelle façon ?

- C’est le lancement de la campagne de promotion « Agnellu nustrale, agneau de lait », l’agneau de lait corse que l’on appelle désormais « U Martinu ». C’est un nom unique en Europe ! Aujourd’hui, l’Odarc et la Chambre d’agriculture ont pris la mesure de l’importance culturelle de ce nom et soutiennent cette démarche en association avec le groupement I Pastori Corsi. Son usage peut être un élément de valorisation important d’un produit à forte identité, comme le font d’autres régions d’Europe. Il faut que l’agneau Corse se démarque. Tous les lieux de production agraire étaient, en Corse, placés sous la protection tutélaire de San Martinu qui est le saint des dominantes agraires. En toile de fond, il y a aussi tout le travail fait avec les vignerons de Patrimoniu. On est vraiment au cœur de l’automne sur des produits emblématiques de l’agriculture corse, qu’il faut défendre au même titre que la châtaigne par exemple. L’après-midi va se poursuivre dans l’église San Martinu avec un cycle de conférences.



- Pourquoi avoir choisi le miel comme thème ?

- Le miel est un produit emblématique dont la typicité se conjugue bien avec le vin et l’agneau. Il y a une actualité avec la sortie de l’ouvrage de Jean-Louis Santini : « Ernaghji, arnaghji, les ruchers traditionnels corses » qui parle d’un élément constitutif du patrimoine martinien en Corse. Les Ernaghji sont spécifiques et uniques dans le paysage, ils sont taillés dans des murs et font partie du petit patrimoine rural au même titre que les ponts, les moulins, les fontaines… Interviendra également Pierre Carli, apiculteur à Patrimoniu et administrateur du syndicat AOP Mele di Corsica qui expliquera « La filière miel en Corse, entre tradition et modernité ». Suivra une troisième conférence avec l’historien et professeur des universités, Antoine-Marie Graziani, qui parlera de « Patrimoniu et le Nebbiu au temps de la République de Gênes au 16ème et 17ème siècle ». C’est très important parce que c’est par la Conca d’Oru qu’est entrée la conquête française dans l’île. C’était l’endroit le plus convoité. C’est par là que la Corse a été conquise militairement, mais c’est aussi par-là que la France a été libérée. C’est le même itinéraire. Et puis, une fois de plus, c’est un moyen de raconter le territoire.



- Le lundi 10 est consacré à San Martinu qui est au cœur de toute la démarche. Que proposez-vous ?

- C’est la partie religieuse, la partie fête patronale di u paese di Patrimoniu, di i vignaghjoli è di u sparte. Elle débute par une conférence l’après-midi à l’église San Martinu sur les reliques de saint Martin et de sainte Julie de Nonza par l’historien Donatien Mazamy, chercheur à l’université de Tours. Les deux saints sont liés puisqu’il y existe un pèlerinage de Patrimoniu à Nonza depuis le XIIIe siècle. Dans l’église San Martinu de Patrimoniu, il y a une chapelle dédiée à Sainte Julie de Nonza avec un tableau qui était avant dans l’église de Nonza. Le culte de Sainte Julie est un culte important au Moyen Âge. Ce sera suivi par des chants sacrés de la Pieve de Nonza avec a Cunfraternita Santa Ghjulia di Corsica et l’office de veille avec les chants polyphoniques d’a Cunfraternita San Martinu. La journée se terminera sur le parvis de l’église avec la bénédiction du feu et a pricantula di San Martinu, la prière de saint Martin récitée par tous pour invoquer le partage et l’abondance pour l’année à venir.



- Les festivités se terminent comme d’habitude le 11 novembre au théâtre de verdure. Quoi de neuf cette année ?

- La journée commence à 10h30 en l’église San Martinu avec la grande messe présidée par le vicaire général du diocèse d’Aiacciu, Frederic Constant, concélébrée par le curé de la paroisse, le père Robert Gazdowicz, et chantée par les confréries. Suivra la procession de San Martinu jusqu’au théâtre de verdure avec le traditionnel hommage aux morts de la Grande Guerre, la bénédiction du vin nouveau et les intronisations par la confrérie bachique avec les vignerons de l’AOP Patrimoniu. La nouveauté est que, cette année, on va mettre en perce, non pas le tonneau habituel, mais la jarre de San Martinu, confectionnée par un artisan de Patrimoniu, le potier Julien Truchon. C’est très important parce que la jarre nous renvoie au monde antique où le vin était transporté dans des amphores. La jarre fait aussi partie du patrimoine de la Corse, elle nous relie aux vieilles civilisations méditerranéennes. Les festivités finissent avec le retour de la statue de San Martinu en procession à l’église, accompagnée par les confréries, les louanges vespérales chantées et le salut au Saint Sacrement. Avec San Martinu, tout est symbolique.



Propos recueillis par Nicole Mari.