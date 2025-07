Prévention des noyades en Haute-Corse : une démonstration grandeur nature à Aregno

Chaque année en France, environ 1 000 décès sont dus à des noyades accidentelles, dont près de la moitié pendant l’été. La Haute-Corse, avec ses 450 kilomètres de côtes, est particulièrement concernée. En 2024, 19 personnes ont perdu la vie par noyade dans le département. En 2025, trois décès ont déjà été enregistrés.

Face à ce constat, les services de l’État, le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse (SIS2B), les communes et les intercommunalités redoublent d’efforts en période estivale. Pour cela, une mise en situation de sauvetage s’est tenue ce samedi 26 juillet sur la plage d’Aregno-Algajola. Une démonstration destinée aux enfants d’une colonie de vacances. Une opération à forte portée symbolique et pédagogique, saluée par les autorités présentes sur place. « La Haute-Corse est un territoire aux multiples visages, avec des plages parfois très fréquentées, parfois plus isolées, mais où les risques sont les mêmes. Il nous fallait adapter notre réponse aux réalités du terrain », souligne Pierre-Yves Argat, directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse.



Sur les 15 postes de secours répartis sur le littoral, 7 en Balagne, 6 sur le Grand Bastia et 2 en Plaine orientale avec près de 45 surveillants de baignade et 9 sauveteurs aquatiques mobilisés chaque jour. « Ces postes de secours sont le fruit d’une collaboration étroite avec les mairies et les intercommunalités, qui jouent un rôle déterminant dans cette coordination. Notre objectif est d’anticiper les risques et de sensibiliser, notamment les plus jeunes, à la sécurité en mer. La meilleure des interventions reste toujours celle que l’on a su éviter », continue le directeur de cabinet. Ce maillage du territorial permet ainsi une vigilance continue sur les plages les plus fréquentées.





Aregnu-Algajola, une plage très prisée

Partagée entre les communes d’Aregnu et d’Algajola, et mesurant plus d’un kilomètre, cette plage voit passer chaque été, plusieurs centaines de personnes et propose de nombreuses activités. « C’est une plage très fréquentée, connue pour ses épisodes de forte houle et les risques qui en découlent. L’an dernier encore, le poste de secours a dû intervenir à plusieurs reprises. Ce sont souvent lors de ces journées que les gens prennent des risques inconsidérés. Il faut absolument éviter la baignade quand le drapeau orange est hissé. C’est une règle de bon sens, pourtant trop souvent ignorée » souligne le maire. Face à ces risques, la commune mise sur la prévention et l’information. « Nous avons installé des panneaux, communiqué via les réseaux sociaux, sensibilisé les commerçants, notamment les restaurants de plage et les prestataires nautiques. Tout le monde est impliqué dans la sécurité des baigneurs».