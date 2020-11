​Confinement - Un jour, un film : « Zodiac »

ce jeudi soir, on part ce soir sur les traces du Zodiac, tueur en série surnommé le Jack l’Eventreur de l’Amérique. Et devant la caméra de David Fincher, c’est forcément passionnant. A (re)découvir sur TF1 Séries Films (si, si, c’est bien une chaîne de télévision, l’équipe marketing s’est encore décortiqué pour trouver le nom).



L’histoire

« Zodiac est l'insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des années 60 et répand la terreur dans la région de San Francisco. Prodigue en messages cryptés, il sème les indices comme autant de cailloux blancs, et prend un malin plaisir à narguer la presse et la police. Robert Graysmith, jeune et timide dessinateur de presse, Paul Avery, spécialiste des affaires criminelles au San Francisco Chronicle décident de mener l’enquête. Tout comme l’inspecteur David Toschi et son méticuleux partenaire, William Armstrong. »



Réalisateur

David Fincher c’est une filmographie sans fautes qui débute en 1992 avec Alien3, tout d’abord sous-estimé, voir lynché par la critique, avant de retrouver la place qu’il mérite, celle d’un des meilleurs épisodes de la saga. Avec Zodiac, Fincher revient au genre qui a fait sa gloire, le film de serial-killer, onze ans après son culte Seven. Dans l'intervalle, l'Américain aura confirmé son statut de cinéaste prodige avec The Game, Fight Club et Panic room. Mais Zodiac lui a également permis de franchir un palier et d’annoncer sa filmographie à venir, plus adulte, encore plus maitrisée (The Social Network, Gone Girl). Comme l’écrivait Thomas Sotinel pour Le Monde : « David Fincher – qui avait jusqu'ici prouvé qu'il était brillamment manipulateur (...) et doué d'un don certain de prescience (...) – renonce aux plus adolescentes de ses qualités et parvient à une maturité qui impressionne autant par la maîtrise de la forme que par la complexité du propos. »



Acteurs

Fincher a rassemble un sacré casting, principalement masculin, pour Zodiac. Il a fait appel à Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthonty Edwards (Urgences) et Robert Downey Jr. pour interpréter les deux inspecteurs et les deux journalistes. Accompagnés de seconds rôles impeccables (Brian Cox, Chloé Sevigny), ils sont totalement au service du récit et particulièrement bien dirigés par le réalisateur. Ajouté à un scénario passionnant et une mise en scène virtuose, Fincher réussit un grand film à ne pas manquer ce soir sur votre petit écran.



L’info en +

Le nouveau film de David Fincher vient de sortir sur…Netflix. Il s’agit de Mank, un biopic sur le scénariste d’Orson Welles.



• jeudi 19 novembre à 21h sur TF1 Séries Films et sur Netflix

Zodiac de David Fincher