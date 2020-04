​Confinement - Un jour, un film : « Waterworld »

L’histoire

« A la suite d'une catastrophe écologique, la Terre est recouverte par les océans. Les rares survivants vivent sur des atolls artificiels, rêvant d'une contrée mythique, Dryland, recouverte de vastes forêts et de profondes vallées. »



Mise en scène

Kevin Reynolds fait partie de ces réalisateurs américains à l’immense talent trop vite broyé par la machine hollywoodienne. Il démarre sa carrière avec deux grands films : Fandango et La Bête de Guerre. En 1991, il connaît un immense succès avec Robin des Bois, Prince des Voleurs et enchaine trois ans plus tard avec Waterworld, véritable paquebot cinématographique. Tournage repoussé et prolongé, caprices de star, budget démesuré et surenchère d’effets spéciaux…si le film n’est finalement pas le naufrage annoncé au box office, l’accueil critique et les polémiques provoquent la fin prématurée de la carrière de ce réalisateur. Le film reste pourtant un solide divertissement, un peu kitch mais attachant et au message écologique malheureusement plus que jamais d’actualité.



Casting

Waterworld aurait aussi pu sonner la fin de la carrière de Kevin Costner, star interplanétaire et acteur hollywoodien bankable du moment. Cet échec cuisant entrainera tout de même un passage à vide avant que l’acteur-réalisateur ne se refasse une santé et un nom avec Open Range, western crépusculaire. Un retour qui se confirme avec des seconds rôles puissants comme dans Man of Steel ou dans Le Grand Jeu d’Aaron Sorkin.



L’info en +

Waterworld est devenu une attraction dans les parcs Universal à Hollywood, au Japon et à Singapour. Des chorégraphies nautiques assez sympathiques auxquelles assiste le spectateur.



Waterworld de Kevin Reynolds