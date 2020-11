​Confinement - Un jour, un film : « Swagger »

Deux films nous emmènent en banlieue ce mercredi soir sur OCS City. Tout d’abord le docu-fiction Swagger d’Olivier Balbinet, découvert à l’ACID en 2016, suivi en 2e partie de soirée de la palme d’Or de Laurent Cantet, adaptée du livre de François Begaudeau, Entre les Murs.



L’histoire

« Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur des cités les plus défavorisées de France. Le film nous montre le monde à travers leurs regards singuliers et inattendus, leurs réflexions drôles et percutantes. En déployant une mosaïque de rencontres et en mélangeant les genres, jusqu’à la comédie musicale et la science-fiction, Swagger donne vie aux propos et aux fantasmes de ces enfants d’Aulnay et de Sevran. Car, malgré les difficultés de leur vie, ils ont des rêves et de l’ambition. Et ça, personne ne leur enlèvera. »



Docu-fiction

Olivier Balbinet avait co-réalisé Robert Mitchum est mort en 2010. Avec Swagger, il partage son récit entre fiction et documentaire, montrant à quelle point la frontière est parfois ténu entre les deux genres. Il conduit le spectateur à une véritable immersion dans des quartiers difficiles mais sans misérabilisme ou autre condescendance. Tout est fluide, drôle, touchant et passionnant dans cette plongée en banlieue qui montre au spectateur une image inédite de cet univers particulier. La force de Swagger repose aussi sur son casting. Rencontrés via des ateliers, le réalisateur fait appel à des non-professionnels qui jouent leur propre rôle. Frédéric Mercier écrivait ces mots très à-propos dans le mensuel Transfuge : « Parfois, (Babinet) met en scène leurs rêves, imagine une comédie musicale et un petit film de science-fiction. Il réussit à ne jamais sombrer dans l'imagerie télé, la représentation figée, mortifère. Il casse les clichés ou s'en amuse, aidé de ses petits héros plein de bon sens. »



Palme

Avec Entre les murs, Laurent Cantet aussi flirte avec le documentaire. S’il s’inspire du roman de François Begaudeau à qui il donne d’ailleurs le rôle du professeur, il dépeint avec talent cette classe de collège d’un quartier difficile. Les jeunes sont d’un naturel déconcertant et le film apporte une réflexion passionnante et malheureusement d’actualité sur l’éducation, faisant écho au drame récent de Conflans-St-Honorine. Un film indispensable récompensé à l’unanimité par le jury du festival de Cannes en 2008.



L’info en +

Laurent Cantet vient de finir le tournage de son nouveau film, Arthur Rambo, produit par Marie-Ange Luciani tandis qu’Olivier Babinet vient de sortir en salle Poisson Sexe avec l’acteur Alexis Manenti.



• mercredi 25 novembre sur OCS City à 20h40

Swagger d’Olivier Babinet suivi de Entre les murs de Laurent Cantet à 22h20