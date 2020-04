​Confinement - Un jour, un film : « Over The Top »

L’histoire

« Chauffeur routier solitaire, Lincoln Hawk est rongé par son divorce et par la culpabilité d'avoir abandonné son fils Michael qu'il n'a jamais vu. Lorsqu’il part chercher son fils – sur les conseils de son ex-femme – à l'Académie Militaire, il se cogne à l'agressivité de ce dernier. Pour Lincoln, le seul moyen de prouver à son fils – et à lui-même – qui il est réellement, c'est de remporter le championnat du monde de Bras de fer de Las Vegas ! »



Production

Le réalisateur Menahem Golan, avec son associé Yoram Globus, sont à la tête de Cannon Group, société de production spécialisée dans les films d’actions. On leur doit notamment Bloodsport avec Jean-Claude VanDamme, Portés Disparus avec Chuck Norris ou Le Justicier de Minuit avec Charles Bronson. De sacrées références ! Rien qu’en 1986, ils ont produit 17 films dont Over the Top. Si ce long métrage n’est pas un trésor de mise en scène ou de scénario, l’implication de son personnage principal et cette histoire de père/fils plutôt sincère arrive à en faire un film sympathique et nostalgique à voir en seconde partie de soirée et au 2e degré comme le prouve cette réplique impérissable : « Quand je retourne ma casquette, je fais le vide, je deviens... comme ce camion. Une machine ! »



Casting

« C’était pas ma guerre » aurait pu aussi lancer Stallone à Emmanuel Macron en plein confinement. Tout juste sorti de Rambo 2 : la Mission, l’acteur d’origine italienne est en pleine gloire. Il enchaîne les succès, plutôt publiques que critiques, il est vrai. Après avoir interprété des personnages violents –Rambo, Cobra – il choisit ici un rôle de « looser » qui n’est jamais aussi fort que quand il souffre. Un répertoire qui lui collera à la peau et qu’on retrouvera deux ans plus tard dans un de ses meilleurs films, Haute-Sécurité. En attendant, il donne la réplique à Robert Loggia, découvert dans Scarface et qui accompagne Tom Hanks dans Big la même année, et à David Mendenhall, dans le rôle de son fils, dont la carrière s’arrêtera à peu près là.



• Samedi 4 avril – RTL9 à 22h30

Over The Top de Menahem Golan