​Confinement - Un jour, un film : « Le Mystère Henri Pick »

L’histoire

« Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick. »



Edition

Le Mystère Henri Pick est l’adaptation d’un roman de David Foenkinos, un auteur particulièrement en vogue dans le cinéma actuel. La Délicatesse et Les Souvenirs ont été adapté de ses romans mais il a aussi écrit un scénario original avec Jean-Paul Rouve, Lola et ses frères. Si le réalisateur s’est emparé de l’histoire, avec son habituelle co-scénariste, il a choisi de se concentrer sur le personnage du critique littéraire alors que le roman est une œuvre chorale : « Dans le livre, il n’apparaît qu’à la moitié du récit. On a voulu en faire le personnage principal et que ce soit lui qui mène l’enquête. C’est une variation de la même histoire, un autre point de vue. »

Même s’il n’atteint pas la force de ces premiers longs – Ma vie en l’air, Le Premier jour du reste de ta vie – ce nouveau film de Remy Bezançon, sorti en 2019 et qui passe pour la première fois à la télé se laisse regarder avec plaisir en plongeant le spectateur dans cette enquête sur le monde de l’édition.



Casting

Une des grandes forces du film est son casting. Pour le réalisateur, Fabrice Luchini était comme une évidence dès la lecture du roman. C’est ce dernier qui, après avoir accepté, a recommandé Camille Cottin avec laquelle il avait travaillé sur la saison 2 de la série Dix pour Cent. A leur côté, on retrouve Alice Isaaz (Un moment d’égarement, la Crème de la Crème) et Bastien Bouillon que l’on a l’habitude de voir chez Sébastien Betbeder mais aussi l’actrice allemande Hanna Schygulla, une des égéries du grand R.W. Fassbinder.



Le Mystère Henri Pick de Remi Bezançon