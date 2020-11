​Confinement - Un jour, un film : « Gone Girl »

Ce jeudi soir, on part sur le traces de Rosamund Pike disparue ou tuée par son mari Ben Affleck ? Mais si la vérité était ailleurs ? Ce thriller brûlant et envoutant, réalisé par David Fincher, est à (re)découvrir sur la troisième chaîne.



L’histoire

« À l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question : a-t-il tué sa femme ? »



Maîtrise

Gone Girl est un formidable thriller de David Fincher. Sur une trame finalement classique, le réalisateur de génie – Alien3, Seven, Social Network – arrive encore à étonner le spectateur. Il l’emmène là où il ne s’y attend pas, aussi bien dans le fond que dans la forme. Fincher a eu la bonne idée d’aller chercher l’auteure du roman dont il s’est inspiré pour en écrire le scénario. Gillian Flynn transpose avec lui son livre Les Apparences, l’aménageant pour les besoins du grand écran sans en perdre l’essence. Fincher fait le reste en magnifiant le matériau originel.

Christophe Foltzer du site Ecran Large écrivait à propos du film : « On pourrait disserter des heures sur ce film tant il est profond, complexe et d'une justesse qui fait froid dans le dos. Gone Girl ne se regarde pas, il se vit, pour le meilleur et pour le pire. David Fincher vient de signer un nouveau chef-d'œuvre… »



Comédien.n.e.s

A l’annonce du casting, le spectateur a de quoi être étonné. Ben Affleck et Rosamund Pike dans un film de David Fincher ? Et pourtant, ils sont tous les deux excellents, se glissant sans peine dans les personnages de ce couple modèle que le film ne cesse de détricoter. Neil Patrick Harris, Tyler Perry ou encore Emily Ratajkowski campent de formidables seconds rôles à leur côté.



L’info en +

Le nouveau film de David Fincher, Mank, un biopic sur le scénariste d’Orson Welles, est toujours disponible sur la plateforme Netflix.



• jeudi 26 novembre 20 sur France 3 à 21h05

Gone Girl de David Fincher