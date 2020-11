​Confinement - Un jour, un film : « 120 Battements par minute »

Ce lundi soir, pour bien commencer la semaine, France 3 propose 120 Battements par minute de Robin Campillo. Une plongée passionnante et engagée dans le mouvement Act Up au début des années 90, diffusée pour la première fois, en clair à la télévision.



L’histoire

« Au début des années 90, alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. Il va aussi tomber sous son charme… »



Act-up

120 Battements par minutes, le film événement de Robin Campillo, est diffusé pour la première fois en clair, sur France 3, ce soir à 21h05. Ce long métrage sorti en 2017 avait déclenché une véritable déflagration lors de sa première projection sur la croisette. Le festival de Cannes a été totalement bouleversé par cette plongée dans les rangs d’Act Up au début des années 90. Le film a d’ailleurs reçu le prestigieux grand Prix de la part du Jury et une Palme du cœur de la part du public. Sorti fin août, il s’est offert une tournée d’avant-premières avec notamment trois dates en Corse. A Lama, tout d’abord, à l’occasion du Festival, puis au Régent et à L’Ellipse. Des projections rendues possibles par la productrice corse du film, Marie-Ange Luciani. C'est d'ailleurs elle qui est venue présenter le film, accompagnée de l'acteur Arnaud Valois, révélation de ce long métrage. 120 Battements par minute est un film passionnant, incroyablement juste mais aussi un formidable témoignage sur ces années là et sur le SIDA. A l'occasion de cette diffusion sur le service public, il est suivi ce soir d’un débat : 30 ans de lutte contre le VIH.



Casting

La force du film de Robin Campillo est renforcée par son casting : le jeune Nahuel Perez Biscayart crève littéralement l’écran comme il le refera quelques semaines plus tard dans Au revoir là-haut d’Albert Dupontel. A ses côtés, Arnaud Valois est parfait en jeune premier et en amoureux transis. Mais il y a également Adèle Haenel, toujours parfaite, Antoine Reinartz qui ne cesse de tourner depuis, Aloïse Sauvage (Mal de Pierres) ou encore Felix Maritaud (Sauvage). La musique électro d’Arnaud Rebotini est la cerise sur la gâteau de ce formidable long métrage à ne pas manquer ce soir.



L’info en +

Marie-Ange Luciani produit le nouveau film de Laurent Cantet, Arthur Rambo, mais également celui de Robin Campillo, Ecole de l’air. Deux films que l'on a hâte de découvrir.



• lundi 30 novembre sur France 3 à 21h00

120 Battements par minute de Robin Campillo