Après un débat sur la question des prisonniers, déjà soulevée à l’Assemblée de Corse par Paul-Félix Benedetti , la journée s’est terminée par une « agora » en présence des élus Marie-Claude Branca, Véronique Pietri et, bien sûr, Paul-Félix Benedetti.L’objectif ? Garder le lien avec la population. « On ne sera pas déconnectés » promet-on à Core in Fronte depuis l’arrivée des six élus à l’Assemblée de Corse. « Cela suscite de l’espoir, on n’a pas le droit de se tromper, de décevoir. On ressent une déception sur les six années passées et l’espoir d’un renouveau politique et patriotique repose aujourd’hui sur Core in Fronte » indique Luc Bernardini.